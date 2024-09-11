В убийстве замначальника танкового училища в Казани заподозрили таксиста

Подозреваемым в убийстве замначальника танкового училища в Казани стал таксист

Об убийстве Хахина стало известно 9 сентября. По словам Волк, подозреваемым стал таксист, предварительно, знакомый с убитым, мужчину задержали

В Казани полицейские раскрыли убийство 69-летнего мужчины, подозреваемым стал водитель такси, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк. Как уточняют издания«Вечерняя Казань» и Inkazan, речь идет об убийстве бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина.

По словам Волк, 8 сентября в полицию обратилась жительница Казани, которая сообщила, что что ее муж более четырех часов не выходит на связь. Дверь квартиры, где, по ее мнению, он мог находиться, была заблокирована.

На месте полицейские обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали, мотивы его действий устанавливают, сообщила Волк. По предварительным данным, фигурант был знаком с убитым.

Об обнаружении в Татарстане тела Хахина сообщили «Татаринформ» и Mash. По информации первого, труп с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, тело было замотано в ковер. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых, писала газета «Бизнес.Online».

Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».