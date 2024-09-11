 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В убийстве замначальника танкового училища в Казани заподозрили таксиста

Подозреваемым в убийстве замначальника танкового училища в Казани стал таксист
Об убийстве Хахина стало известно 9 сентября. По словам Волк, подозреваемым стал таксист, предварительно, знакомый с убитым, мужчину задержали

В Казани полицейские раскрыли убийство 69-летнего мужчины, подозреваемым стал водитель такси, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк. Как уточняют издания«Вечерняя Казань» и Inkazan, речь идет об убийстве бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина.

По словам Волк, 8 сентября в полицию обратилась жительница Казани, которая сообщила, что что ее муж более четырех часов не выходит на связь. Дверь квартиры, где, по ее мнению, он мог находиться, была заблокирована.

На месте полицейские обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В Казани убили бывшего замначальника танкового училища
Общество
Валерий Хахин

Подозреваемого задержали, мотивы его действий устанавливают, сообщила Волк. По предварительным данным, фигурант был знаком с убитым.

Об обнаружении в Татарстане тела Хахина сообщили «Татаринформ» и Mash. По информации первого, труп с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, тело было замотано в ковер. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых, писала газета «Бизнес.Online».

Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ирина Волк убийство Казань таксист подозреваемый
Материалы по теме
В Казани убили бывшего замначальника танкового училища
Общество
Жительницу Тосканы арестовали за убийство ограбившего ее мигранта
Общество
Экс-бойца «Вагнера» приговорили к 19 годам за убийство беременной девушки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Харрис заявила о насмешках «мировых лидеров» над ТрампомПолитика, 05:09
Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-ПетербургОбщество, 04:57
Опрос показал веру американцев в победу Харрис на дебатах с ТрампамПолитика, 04:52
Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» КитаюПолитика, 04:43
Трамп назвал Харрис марксисткойПолитика, 04:40
В Киеве допустили нехватку питьевой воды из-за загрязнения реки ДеснаОбщество, 04:32
В убийстве замначальника танкового училища в Казани заподозрили таксистаОбщество, 03:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дебаты Трампа и Харрис. Прямая трансляцияПолитика, 03:41
Жители Газы рассказали, что выгоняют ХАМАС из убежищ из-за страха ударовПолитика, 03:30
Письмо Эйнштейна о ядерной программе нацистов продали почти за $4 млнОбщество, 03:12
Shafaq сообщил о взрыве в логистическом центре посольства США в ИракеПолитика, 03:04
Маск рассказал, что мешает отправке людей на МарсТехнологии и медиа, 03:00
Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»Общество, 02:38
Мадуро после ареста своего самолета назвал президента Доминиканы «вором»Политика, 02:34