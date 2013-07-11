Прокуроры выявили более 7 тыс. коррупционных нарушений в армии в 2013г.

В 2013г. военные прокуроры выявили свыше 7 тыс. нарушений закона коррупционного характера в армии. К административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 1,1 тыс. правонарушителей, в отношении 505 лиц возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 1,3 млрд руб. из похищенных средств были возвращены в бюджет. Однако в надзорном ведомстве отмечают, что увеличился и ущерб от выявленных коррупционных преступлений в армии: с начала 2013г. он возрос в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и превысил 4,4 млрд руб.

В Генпрокуратуре также сообщили, что каждое третье коррупционное преступление в армии совершается госслужащими и гражданским персоналом. И хотя общее количество учтенных преступлений снижается, каждое пятое имеет коррупционную направленность, а число выявленных фактов мошенничества с использованием служебного положения в этом году возросло почти в 1,5 раза.

Так, по-прежнему фиксируется высокий уровень взяточничества, должностных подлогов, превышения должностных полномочий из корыстных побуждений.

Прокуроры также назвали наиболее уязвимые для коррупции области оборонной сферы. Речь, в частности, идет о распределении и использовании средств федерального бюджета, выделяемых на государственный оборонный заказ. Кроме того, широко распространены нарушения при планировании заданий и подготовке конкурсов, привлечении к исполнению государственных контрактов посредников и фирм-однодневок, не обладающих ни производственными, ни трудовыми ресурсами.