Российский бизнесмен обвинен в изнасиловании 14-летней девочки

Власти Камбоджи предъявили российскому бизнесмену Александру Трофимову обвинение в изнасиловании 14-летней девочки. Теперь ему грозит длительное тюремное заключение, передает Reuters.

Согласно материалам камбоджийского суда, инцидент произошел в провинции, в которой инвестиционная компания, директором которой является А.Трофимов, должна была заниматься строительством туристических объектов.

Сам А.Трофимов все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Однако если ему не удастся доказать свою невиновность, то бизнесмену грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Окончательное решение по этому делу будет вынесено на этой неделе.

Стоит отметить, что дело против А.Трофимова было заведено еще в конце прошлого года. Тогда сразу 19 девочек в возрасте от 11 до 18 лет заявили о том, что имели сексуальные отношения с бизнесменом. Это дало возможность местным властям обвинить россиянина в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Напомним, что в сентябре 2006г. А.Трофимов получил согласие правительства страны на строительство на камбоджийском острове Пос курорта Кох-Пос стоимостью 300 млн долл, однако до сих пор ничего не построил.