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Ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Самары и Казани

В аэропортах Ульяновска и Казани второй раз за день ввели ограничения
Аэропорты Самары, Ульяновска и Казани временно приостановили полеты, также действовали ограничения в Саратове. В Ульяновске и столице Татарстана ограничения вводят второй раз за день
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Также действовали введенные ранее ограничения в аэропорту Саратова. Их сняли спустя 10 минут после временной приостановки полетов в Ульяновске и Самаре — в 14:40 мск. За время действия мер на запасные аэродромы ушли два борта, следовавших в Саратов, рассказали в Росавиации.

Позднее Кореняко сообщил, что рейсы временно ограничили также в аэропорту Казани.

В Ульяновске и Казани ограничения вводятся уже второй раз за день. Утром там, а также в Нижнекамске аэропорты временно приостанавливали полеты. Ограничения сняли в 8:30 мск. В период их действия два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полеты
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Минобороны отчиталось о 85 сбитых в ночь на 11 января беспилотниках. 31 дрон уничтожили над акваторией Черного моря, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, два — над Тамбовской и по одному — над Крымом и Курской областью.

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Самара Ульяновск Саратов аэропорты ограничения Росавиация
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