Общество
0

Суд избрал бывшему медиаменеджеру Пригожина Малькевичу меру пресечения

Суд назначил депутату Малькевичу запрет определенных действий
Малькевич проходит по делу о растрате. Оно связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Суд запретил ему посещать агентство

Суд избрал бывшему медиаменеджеру Пригожина Малькевичу меру пресечения
Video

Басманный районный суд Москвы избрал петербургскому депутату, члену Совета по правам человека и бывшему главе сайта USA Really (дочерний проект ФАН, входивший в медиагруппу «Патриот» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина) Александру Малькевичу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Малькевич проходит по делу о растрате. Оно связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которым с 2021 по 2023 год руководил депутат. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК.

Депутату запрещено общаться с другими фигурантами и свидетелями, а также посещать агентство по телевидению и радиовещанию. Кроме того, он должен являться по первому звонку следователя. «Не признаю, не причастен», — сказал Малькевич ТАСС после решения суда.

Бывший медиаменеджер Пригожина Малькевич стал фигурантом дела о хищении
Общество
Александр Малькевич

Блогера Николая Камнева, известного как Фима Психопат, который также проходит по делу, суд отправил в СИЗО на два месяца. Ему инкриминируют п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег). Кроме того, арестован заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергей Сыров, он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК.

Еще один обвиняемый, президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокара, заключен под домашний арест. По этому делу была задержана и жена Кожокары, глава Центра управления регионом Елена Никитина. Мера пресечения ей еще не избрана.

По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию Петербурга заключило с частным фондом договоры об информационном сопровождении. Тот работу не выполнил, а для оплаты представил фиктивные документы. Руководство агентства, зная об этом, перечислило 37,2 млн руб. Эти средства были фиктивно переведены на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичены, считает СК.

Генеральным директором петербургского агентства по телевидению и радиовещанию, учредителя телеканала «Санкт-Петербург», с января 2021 года по сентябрь 2023-го был Малькевич. Договоры о медиасопровождении деятельности петербургской администрации были подписаны с компанией Камнева.

Малькевич в сентябре 2024 года был избран депутатом петербургского заксобрания. Позднее вошел в Совет по правам человека при президенте России, до прошлого года находился в составе Общественной палаты. Ранее он был заместителем председателя комитета по печати и связям с общественностью Смольного, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург» и сайт USA Really — дочерний проект Федерального агентства новостей (ФАН), входивший в медиагруппу «Патриот» покойного Евгения Пригожина, а после начала военной операции на Украине создал и руководил телеканалами «За! ТВ» и «Таврия» в Запорожской и Херсонской областях. С сентября 2023 года Малькевич был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по работе в новых регионах.

Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, — петербургский блогер, который стал широко известен в начале 2000-х. Камнев прославился как автор заказных постов, часто критикующих оппозицию. Позднее он работал руководителем издания «Город+», а также был связан с компаниями, получавшими контракты на продвижение государственных структур в соцсетях.

