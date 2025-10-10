Секретный свидетель рассказал о гостях корпоративов в отелях Момотова

На заседании по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего судьи Верховного суда Момотова выступил секретный свидетель

Виктор Момотов (Фото: Global Look Press )

На заседании в Останкинском районном суде Москвы, где рассматривается антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым, выступил секретный свидетель, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Ответчики по иску Генпрокуратуры помимо Момотова — его компаньон, бизнесмен Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

Секретный свидетель был представлен как человек, работающий на Андрея Марченко. Показания он давал по видеосвязи, его голос был изменен. Свидетель заявил, что к Марченко помимо Момотова часто приезжали высокопоставленные лица, занимающие государственные должности. В частности судья Роман Колониченко, ученик Момотова, который, по показаниям свидетеля, бывал на новогодних корпоративах. Помимо судей Марченко отдыхал в банном комплексе с сотрудниками МВД и ФСБ, заявил свидетель. При таких встречах отключалось видеонаблюдение и удалялись посторонние.

Свидетель также рассказал, что Андрей Марченко участвовал в военной операции, но «в основном все время провел в Краснодаре».

На собраниях при возникновении проблем, которые должны были решаться в судах, Андрей Марченко, по словам свидетеля, говорил: «Не переживайте, подключим тяжелую артиллерию, позвоню Виктору Викторовичу [Момотову]».

В первой половине дня на суде выступил Андрей Марченко. Он отверг все претензии Генпрокуратуры в свой адрес и заявил, что сеть отелей Marton — его личный бизнес, который он «создавал своими руками» и «без крышевания».

Он рассказал, что знаком с Момотовым с начала 1990-х годов и якобы тот, зная об успешной предпринимательской деятельности Марченко, в 2009 году предложил ему вложиться пополам и купить недостроенный гостиничный комплекс. В 2009–2010 годах все бумаги были оформлены. Как заявил Марченко, деньги с прибыли от этой небольшой гостиницы Marton (от 50 тыс. до 300 тыс. руб., в зависимости от сезонности) ежемесячно передавались наличными матери бывшего судьи.

По словам предпринимателя, в 2012–2013 годах, уже после того, как Момотов стал судьей Верховного суда, они совместно приобрели комплекс в Ростове-на-Дону. Момотов попросил оформить все документы на Марченко. По словам Марченко, бывший судья вложил в ремонт этой гостиницы порядка 30 млн руб., однако затем нарушил соглашение и прекратил финансирование. Гостиница до сих пор не достроена и будет готова к эксплуатации не ранее чем через два года.

По словам Андрея Марченко, когда Момотов переехал в Москву, они практически перестали общаться, однако на вопрос представителя Генпрокуратуры подтвердил, что они ездили вместе отдыхать в Турцию и регулярно созванивались. При этом, когда Момотов приезжал в Краснодар, они встречались так, чтобы их никто не видел, по настоянию судьи.

Также на заседании стало известно, что в 2018 году администрация Краснодарского края отобрала у Марченко участок, как он утверждает, незаконно, так как он был передан ему собственником за долги. По его словам, он обратился к Момотову, который вызвался помочь и пообещал, что «все будет хорошо». В итоге по судебному решению Андрею Марченко выплатили 100 млн руб., 30 млн из которых он отдал Виктору Момотову «в благодарность за его участие». Именно по обстоятельствам этого дела Марченко находится сейчас в СИЗО и обвиняется в мошенничестве. Секретный свидетель заявил, что судья Краснодарского районного суда Георгий Ермолов помог Марченко вернуть 100 млн руб. за землю.

Марченко отверг обвинения в том, что сеть гостиниц Marton использовалась для организации проституции. Он уточнил, что некоторые помещения сдавались им в аренду, и по этому поводу проводится проверка.

Суд также допросил сына Андрея Марченко Ивана. Он тоже предприниматель, владеет сетью кафе и кальянных. Он утверждал, что лишь несколько раз встречался с Момотовым в детстве и не понимает своего участия в этом деле. Прокурор указал на то, что Момотов является крестным отцом Ивана, что тот подтвердил, но подчеркнул, что, несмотря на это, не имел с ним никаких отношений.

Андрей Марченко попросил судью не делать их с сыном банкротами. Он заявил, что всегда работал на благо государства: «У нас восемь бесплатных столовых, бесплатная ночлежка в Ростове, мы сами за все платим, не получая никакой выгоды. У меня есть медаль, врученная лично Пушилиным [главой ДНР] за то, что мы под обстрелами вывозили детей и размещали их в своих гостиницах. В Мариуполь возили под обстрелами продукты питания, чтобы помочь нашему государству, а в итоге останемся без ничего».

Он назвал Момотова «не тем человеком, который кому-то чем-то помогает», заявив, что «сейчас нормально можно и так работать, так как государство дает для этого все возможности».

«Не надо все изымать у нас. У нас семьи, дети, мы нормальные порядочные люди, мы хотим только добра нашему государству, развивать бизнес», — обратился предприниматель к суду.