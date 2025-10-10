Главу Совета судей Момотова госпитализировали

Виктор Момотов (Фото: Артем Коротаев / TACC)

Представитель Виктора Момотова на суде заявил, что после предыдущего заседания, где тот участвовал лично, бывший судья был госпитализирован. Так как он лично желает участвовать в заседании, представитель просит отложить судебное заседание.

Материал дополняется