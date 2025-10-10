Общество,
0
Главу Совета судей Момотова госпитализировали
Виктор Момотов
Представитель Виктора Момотова на суде заявил, что после предыдущего заседания, где тот участвовал лично, бывший судья был госпитализирован. Так как он лично желает участвовать в заседании, представитель просит отложить судебное заседание.
Материал дополняется
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов