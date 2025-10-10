Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР

Для получения информации о пособиях и мерах поддержки россиянам при обращении по горячей линии в СФР необходимо назвать секретный код. Этот код гражданин определяет сам: комбинация букв и цифр или пара «вопрос — ответ»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Социальный фонд России (СФР) подготовил правила установки секретного кода, необходимого для получения информации о положенных россиянам пособиях, мерах поддержки, пенсионных правах и льготах. Правила вступили в силу с 10 октября 2025 года.



Чтобы установить секретный код, граждане должны лично обратиться в любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы:

заявление об установлении секретного кода;

документ, удостоверяющий личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета.

В заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. Если позвонить с другого номера, у гражданина дополнительно запросят паспортные данные и СНИЛС. При повторном изменении секретного кода придется заново обратиться в отделение фонда.

Порядок установления секретного кода фонда и механизм идентификации гражданина при обращении по единому телефонному номеру СФР определены в приказе от 24.07.2025 № 859.



Информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно получить не только по горячей линии СФР, но и в личном кабинете на сайте фонда. Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код.

В приказе СФР предусмотрены два варианта секретного кода, но каждый из них не должен превышать десять символов. В первом случае пароль должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Второй вариант предполагает двуединую пару «вопрос — ответ». При этом заявитель не может придумать вопрос сам, ему предложат выбрать один из пяти вариантов:

девичья фамилия матери;

любимое блюдо;

кличка домашнего питомца;

любимый писатель;

номер школы, которую закончили.

Секретный код можно установить и на портале «Госуслуг». Однако в таком случае во время звонка кроме кода сотрудник фонда попросит дополнительно назвать СНИЛС. Если обратиться в отделении СФР лично после 10 октября, дополнительные данные при обращении по телефону запрашивать не будут.