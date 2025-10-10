 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР

СФР уточнил правила установки секретного кода для россиян
Для получения информации о пособиях и мерах поддержки россиянам при обращении по горячей линии в СФР необходимо назвать секретный код. Этот код гражданин определяет сам: комбинация букв и цифр или пара «вопрос — ответ»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Социальный фонд России (СФР) подготовил правила установки секретного кода, необходимого для получения информации о положенных россиянам пособиях, мерах поддержки, пенсионных правах и льготах. Правила вступили в силу с 10 октября 2025 года.

Чтобы установить секретный код, граждане должны лично обратиться в любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы:

  • заявление об установлении секретного кода;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • страховой номер индивидуального лицевого счета.

В заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. Если позвонить с другого номера, у гражданина дополнительно запросят паспортные данные и СНИЛС. При повторном изменении секретного кода придется заново обратиться в отделение фонда.

Порядок установления секретного кода фонда и механизм идентификации гражданина при обращении по единому телефонному номеру СФР определены в приказе от 24.07.2025 № 859.

Информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно получить не только по горячей линии СФР, но и в личном кабинете на сайте фонда. Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код.

Россияне назвали достойный размер пенсии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В приказе СФР предусмотрены два варианта секретного кода, но каждый из них не должен превышать десять символов. В первом случае пароль должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Второй вариант предполагает двуединую пару «вопрос — ответ». При этом заявитель не может придумать вопрос сам, ему предложат выбрать один из пяти вариантов:

  • девичья фамилия матери;
  • любимое блюдо;
  • кличка домашнего питомца;
  • любимый писатель;
  • номер школы, которую закончили.

Секретный код можно установить и на портале «Госуслуг». Однако в таком случае во время звонка кроме кода сотрудник фонда попросит дополнительно назвать СНИЛС. Если обратиться в отделении СФР лично после 10 октября, дополнительные данные при обращении по телефону запрашивать не будут.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Социальный фонд России код пенсии льготы
Материалы по теме
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии
Общество
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с налогом
Общество
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кто в числе самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ Спорт, 00:01
Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на рынке газа Бизнес, 00:01
Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России Политика, 09 окт, 23:43
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области Политика, 09 окт, 23:36
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России Политика, 09 окт, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 09 окт, 23:24
Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии Политика, 09 окт, 22:52