Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР
Социальный фонд России (СФР) подготовил правила установки секретного кода, необходимого для получения информации о положенных россиянам пособиях, мерах поддержки, пенсионных правах и льготах. Правила вступили в силу с 10 октября 2025 года.
Чтобы установить секретный код, граждане должны лично обратиться в любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы:
- заявление об установлении секретного кода;
- документ, удостоверяющий личность;
- страховой номер индивидуального лицевого счета.
В заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. Если позвонить с другого номера, у гражданина дополнительно запросят паспортные данные и СНИЛС. При повторном изменении секретного кода придется заново обратиться в отделение фонда.
Порядок установления секретного кода фонда и механизм идентификации гражданина при обращении по единому телефонному номеру СФР определены в приказе от 24.07.2025 № 859.
Информацию о пенсионных правах, пособиях и льготах можно получить не только по горячей линии СФР, но и в личном кабинете на сайте фонда. Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код.
В приказе СФР предусмотрены два варианта секретного кода, но каждый из них не должен превышать десять символов. В первом случае пароль должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Второй вариант предполагает двуединую пару «вопрос — ответ». При этом заявитель не может придумать вопрос сам, ему предложат выбрать один из пяти вариантов:
- девичья фамилия матери;
- любимое блюдо;
- кличка домашнего питомца;
- любимый писатель;
- номер школы, которую закончили.
Секретный код можно установить и на портале «Госуслуг». Однако в таком случае во время звонка кроме кода сотрудник фонда попросит дополнительно назвать СНИЛС. Если обратиться в отделении СФР лично после 10 октября, дополнительные данные при обращении по телефону запрашивать не будут.
