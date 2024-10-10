Вдова Роберта Кеннеди умерла в возрасте 96 лет

Этель Кеннеди — известная правозащитница, вдова сенатора и генпрокурора США Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. 8 октября ее госпитализировали с инсультом

Этель Кеннеди (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Вдова экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди (младший брат 35-го президента страны Джона Кеннеди) и мать Роберта Кеннеди-младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию, Этель Кеннеди умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщил ее внук, бывший член палаты представителей Джо Кеннеди III.

«Она умерла сегодня утром от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным на прошлой неделе. Наряду с пожизненной работой в сфере социальной справедливости и прав человека она оставляет после себя девять детей, 34 внука и 24 правнука, а также многочисленных племянников и племянниц, которые ее очень любят», — написал Кеннеди III.

Как отмечает ABC News, Этель Кеннеди была госпитализирована 8 октября. Ее семья рассказывала, что у нее случился инсульт.

Этель родилась в апреле 1928 года в Чикаго в семье бизнесмена Джорджа Скейкеля, основателя компании Great Lakes Carbon Corporation. Большую часть детства она провела в Гринвиче в Коннектикуте, где ее семья жила в большом поместье. В 1945-м поступила в колледж Manhattanville. Там же познакомилась с Джин Кеннеди, сестрой своего будущего мужа — Роберта Кеннеди.

В 1949-м Этель окончила колледж, получив степень бакалавра, а уже через год состоялась ее помолвка, а потом и свадьба с Робертом Кеннеди. За 18 лет брака у Роберта и Этель родились 11 детей. Сама Этель еще до замужества начала помогать своему супругу в политических делах — сначала во время выборов в конгресс, а впоследствии и во время президентских выборов.

В 1963 году, когда в Далласе застрелили президента Джона Кеннеди, Роберт оставил должность генерального прокурора и вскоре был избран в сенат США. В 1968 году он решил баллотироваться на пост президента. 5 июня он тоже был убит во время речи по поводу победы на праймериз в Калифорнии.

Этель Кеннеди с тех пор так и не вышла замуж. Она также пережила двоих своих сыновей. Дэвид скончался в 1984 году в возрасте 28 лет от передозировки наркотиков. Майкл умер 13 лет спустя — ударился о дерево во время катания на лыжах. В год смерти супруга Этель основала некоммерческую организацию Robert F. Kennedy Human Rights (современное название) по защите прав человека. С 2018 года ее президентом является дочь Кеннеди Кэрри.

В 2014 году на тот момент президент США Барак Обама вручил Этель Кеннеди высшую гражданскую награду страны — Золотую медаль конгресса США. «Она — символ несокрушимой веры и несокрушимой надежды даже перед лицом невообразимых потерь и невообразимого горя», — сказал Обама во время церемонии в Белом доме.