В Чечне возбудили дело на назвавшего Христа «гуманоидом» учителя химии

Об увольнении оскорблявшего христиан учителя физкультуры и химии Жабраилова чеченские власти сообщили 7 октября. Сам Жабраилов впоследствии извинился за свои слова. СК возбудил против него дело об оскорблении чувств верующих

Фото: СУ СКР по Чеченской Республике

Уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих возбудили в Чечне в отношении уже уволенного учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, назвавшего Иисуса Христа «греческим гуманоидом», сообщили в региональном управлении СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в сообщении. ТАСС уточняет, что речь идет именно о Жабраилове.

По версии следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в интернете информацию, «нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих». По делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая экспертиза.

Одним из первых широкую огласку высказываниям Жабраилова, которые тот регулярно делал в своем телеграм-канале, придал журналист Роман Голованов. «К верующим русским он относится скотски, называя нас «адептами христианской помойки», а то, как он именует апостола Павла, не поворачивается написать рука», — писал Голованов. Он же опубликовал видео с Жабраиловым, который призывал «троебожников» (христиан) «не искать его по подвалам», а идти молиться «своему гуманоиду».

Сам Жабраилов впоследствии объяснял свои действия «ответом на существующую исламофобию, а не стремлением кого-то оскорблять». «Сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. А когда, отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии и оскорбляли, я забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому непричастны», — сказал он 9 октября.

За два дня до этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил, что учителя уволили и задержали в «20-х числах» сентября. По словам Дудаева, Центр противодействия экстремизму ведет в отношении Жабраилова следственные действия, его высказывания отправили на религиоведческую экспертизу в Ставрополь.