Во ФСИН опровергли срабатывание электронных браслетов у Чекалиных

Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября, их обвиняют в незаконном выводе за границу 250 млн руб. Ранее сегодня Mash сообщил, что их заподозрили в побеге из-за срабатывания электронных браслетов

Артем Чекалин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Информация о срабатывании электронных браслетов у Артема и Валерии Чекалиных (блогер Лерчек), обвиняемых в незаконном выводе за границу более 250 млн руб., не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Московской области.

«Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у В. Чекалиной и А. Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», — говорится в сообщении.

Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу. О том, что бывших супругов заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста из-за срабатывания электронных браслетов, ранее сегодня сообщил Mash. По данным телеграм-канала, оперативники приезжали и в дом Лерчек, и в дом ее бывшего мужа — они оба были на месте.

Очередное обвинение Чекалиным было предъявлено 3 октября. По версии следствия, при реализации курсов фитнес-марафонов они обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В результате таким образом могли быть выведены свыше 250 млн руб. Бывшим супругам (развелись летом) грозит до десяти лет лишения свободы.

Чекалина свою вину не признала. «Происходящее похоже на охоту на ведьм. Валерия выплатила гигантскую сумму, взяв в том числе в долг. Она работает, останется в стране <...>. Как будто кто-то хочет забрать все и выжать молодежь из страны. Откровенный перебор. Будем выяснять, в чем суть новых обвинений», — отмечала на тот момент адвокат Чекалиной Екатерина Гордон.