Во ФСИН опровергли срабатывание электронных браслетов у Чекалиных
Информация о срабатывании электронных браслетов у Артема и Валерии Чекалиных (блогер Лерчек), обвиняемых в незаконном выводе за границу более 250 млн руб., не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Московской области.
«Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у В. Чекалиной и А. Чекалина, работают исправно. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», — говорится в сообщении.
Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу. О том, что бывших супругов заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста из-за срабатывания электронных браслетов, ранее сегодня сообщил Mash. По данным телеграм-канала, оперативники приезжали и в дом Лерчек, и в дом ее бывшего мужа — они оба были на месте.
Очередное обвинение Чекалиным было предъявлено 3 октября. По версии следствия, при реализации курсов фитнес-марафонов они обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В результате таким образом могли быть выведены свыше 250 млн руб. Бывшим супругам (развелись летом) грозит до десяти лет лишения свободы.
Чекалина свою вину не признала. «Происходящее похоже на охоту на ведьм. Валерия выплатила гигантскую сумму, взяв в том числе в долг. Она работает, останется в стране <...>. Как будто кто-то хочет забрать все и выжать молодежь из страны. Откровенный перебор. Будем выяснять, в чем суть новых обвинений», — отмечала на тот момент адвокат Чекалиной Екатерина Гордон.
Это третье уголовное дело, которое завели на бывших супругов. В 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.
К концу года Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказывал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.
В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.
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