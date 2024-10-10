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Общество ,  
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ИСАА перевели на дистанционное обучения из-за случая кори

Специалисты Роспотребнадзора выявили случай кори в ИСАА МГУ. В вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября

Случай кори зарегистрирован в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. Ломоносова, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе по адресу: ул. Моховая, 11/1. Руководством учебного заведения были приняты меры об ограничении посещения вуза студентами и преподавателями. В настоящее время в вузе установлен дистанционный формат обучения. Он продлится до 18 октября», — уточнили в ведомстве.

Корь — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, сыпью. Вирус распространяется через чихание и кашель. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 по март 2024 года. Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 таких случаев.

В ответ в Роспотребнадзоре тогда заявили, что ВОЗ некорректно оценила ситуацию с заболеваемостью корью в России. В ведомстве также усомнились в данных организации о ситуации в странах Европы. Там подчеркнули, что основными источниками инфекции служат мигранты, а в статистику не включаются случаи заболевания среди них, беженцев и других труднодоступных групп населения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Роспотребнадзор корь МГУ заболевание дистанционное обучение
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