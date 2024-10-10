Силовики проверят «дружинников в балаклавах», патрулирующих Тюмень

Как пишет портал 72.ru, несколькими днями ранее участники «Русской общины» опубликовали информацию о патрулировании улиц Тюмени. В УМВД заявили, что проверят самовольных дружинников на экстремизм, не уточнив, о ком идет речь

Фото: Русская дружина (Тюмень) / VK

Тюменские силовики проверят на экстремизм деятельность общественников, которые по своему желанию решили наблюдать за порядком в городе, сообщил на круглом столе в областной думе замначальника регионального УМВД Евгений Козлов, передает URA.ru.

«В последние недели в социальных сетях всплывали кадры с людьми в камуфляже, балаклавах. Они разговаривают с людьми, применяют силу. Никакого права на это у них нет, факты проверяют на наличие признаков экстремизма», — сообщил Козлов.

Он подчеркнул, что деятельность дружинников должна быть регламентирована — желающих помогать УМВД регистрируют в качестве добровольцев в определенной организации. Чиновник отметил, что мужчины, в отношении которых будет проведена проверка, зарегистрированы нигде не были. «Не могу расценить это иначе, как PR-акцию. Просто некоторые лица и объединения таким вот образом пытаются пропиарить себя», — подытожил замначальника УМВД.

О каких именно «дружинниках» говорил замначальника УМВД, неизвестно. Однако, как пишет портал 72.ru, несколькими днями ранее участники «Русской общины» опубликовали информацию о патрулировании улиц города в социальных сетях. «Проводили беседы с гражданами, находившимися в [Гагаринском] парке. Акцентировали внимание на недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдения установленных правил поведения в общественных местах», — написали представители общины.

На одной из опубликованных в аккаунтах «Русской общины» фотографии видно, как двое мужчин в балаклавах задерживают посетителя Гагаринского парка на автобусной остановке. Его держат под руки, лица задержанного не видно.

«Русская община», действующая в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах, называет целью объединения возрождение «соборности и общинности русского народа», отстаивание своих интересов и прав. Сообщество общины во «ВКонтакте» насчитывает свыше 468 тыс. человек, в Telegram — более 631 тыс.

3 октября уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что ему поступают жалобы от «выходцев с Северного Кавказа» на то, что «активизировались националистические движения и организации». В частности, он упомянул видео с людьми в масках, представившимися участниками «Русской общины, которые требовали предъявить документы в том числе у лиц кавказской внешности или мигрантов. Он призвал правоохранительные органы проверить подобные случаи на предмет разжигания межнациональной розни.

После этого с представителями «Русской общины» побеседовал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, движение имеет множество подразделений во всех регионах, у организации нет общего руководителя, из-за чего могут происходить «перегибы».

«Я считаю, цели [«Русской общины»] очень хорошие, если это сохранение русских традиций, обычаев, ценностей, воспитание молодежи в традиционном духе, для того чтобы они действительно вернулись в состояние своих исторических, как говорится, корней. Чтобы русские начали рожать, чтобы русские перестали пить, чтобы русские, по сути своей, опять сплотились и стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, которое причисляет себя к русским», — заявил Алаудинов. Он отметил, что поддерживает движение, если оно будет придерживаться этих принципов и действовать в рамках закона.