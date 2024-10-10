Силовики задержали 538 иностранцев после обысков в хостеле в Москве

Обыски прошли в рамках расследования дела об экстремизме, 538 постояльцев проверят на соблюдение миграционного законодательства, руководство хостела привезли в отделение СК

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В хостеле на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы прошли обыски, силовики изъяли документы и задержали 538 иностранцев, сообщает Следственный комитет.

Людей проверят на соблюдение миграционного законодательства и «возможного совершения иных правонарушений». Руководство и сотрудников администрации хостела привезли в отделение СК.

В ведомстве заявили, что следственные действия прошли в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК).

Обыски и проверки хостелов и отелей в Москве и Подмосковье участились после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Тогда же российские власти начали ужесточать риторику в отношении мигрантов, например в Госдуму внесли законопроект, который запрещает им работать в сферах медицины и фармацевтики, школьного и дошкольного образования.

В августе силовики пришли в хостел «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе столицы, в СК сообщали, что в здании находился 441 человек, из них 391 — иностранцы. В начале сентября более 400 человек доставили в полицию после обысков на улице Профсоюзной, в том же месяце СК заинтересовался постояльцами хостела на Зоологической улице.