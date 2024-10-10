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Ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона во Флориде. Видео
Ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона во Флориде
Ураган «Милтон», который обрушился на штат Флорида в США, сорвал крышу стадиона «Тропикана-филд». На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что несколько секций крыши из стекловолокна были вырваны сильным ветром.
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Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
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