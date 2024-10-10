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Война санкций ,  
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«Ведомости» узнали о разблокировке яхты Гарика Сукачева в Нидерландах

«Ведомости»: российские юристы разблокировали яхту Гарика Сукачева в Нидерландах
Сюжет
Война санкций
В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева Pearly Bell 2, сейчас она находится рядом с турецким портом Тургутрейс, пишут «Ведомости». Источник издания отметил, что музыкант не попадал под санкции
Гарик Сукачев разбивает бутылку шампанского о свою яхту&nbsp;Pearly Bell 2, лето 2021 года
Гарик Сукачев разбивает бутылку шампанского о свою яхту Pearly Bell 2, лето 2021 года (Фото: igorsukachev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российская юридическая фирма BGP Litigation добилась разблокировки яхты музыканта Гарика Сукачева в Нидерландах, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По данным издания, речь идет о Pearly Bell 2, которая с августа 2022 года находилась в порту голландского Медемблика, а сейчас пребывает рядом с турецким курортом Тургутрейс.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что Евросоюз не вводил санкции в отношении музыканта, но не уточнил, когда и почему яхта была заблокирована.

Представитель Сукачева заявил РБК, что «за комментариями вам нужно обратиться в издание, которое опубликовало эту новость».

Pearly Bell 2 построила в 2021 году нидерландская верфь Contest Yachts. «Отходив пару лет на прошлой лодке (предшественница Pearly Bell 2 — Pearly Bell. — РБК), я решил переделать кое-что внутри и попросил [генерального директора Contest Yachts] Арьена [Конайна] прислать чертежи. А так как по первому образованию я инженер, то сел с этими чертежами, поменял некоторые вещи местами и в общем-то сделал рефит лодки», — говорит Сукачев в интервью Y Magazine.

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Гарик Сукачев (на переднем плане)

В конце июля 2024 года BGP Litigation объявила о получении разрешения одного европейского регулятора на разблокировку «суперъяхты» неназванного клиента и ее вывоз в юрисдикцию дружественных стран, пишут «Ведомости». В компании утверждали, что это решение стало результатом успешных переговоров с властями и грамотно составленных документов.

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Россия Нидерланды Гарик Сукачев
Игорь «Гарик» Сукачев фото

Игорь «Гарик» Сукачев

музыкант, поэт, актер, режиссер
1 декабря 1959 года
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