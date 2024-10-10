СК назвал возможную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве
Предварительной причиной пожара в 14-этажном доме на Большой Тульской улице стала неисправность проводки, сообщил Следственный комитет.
Пожар произошел в одной из квартир шестого этажа дома минувшей ночью.
Спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тела мужчины и женщины.
СК также сообщил, что Симоновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.
Это не первый за последнее время пожар в «Доме-корабле»: о пожаре также сообщалось в январе 2024 года: тогда возгорание произошло на 11-м этаже здания. Тогда жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.
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