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Общество ,  
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СК назвал возможную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве

СК: предварительной причиной пожара в «Доме-корабле» в Москве стала проводка
Пожар на шестом этаже дома мог произойти из-за плохой проводки. Спасатели нашли на месте пожара тела двух человек

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Предварительной причиной пожара в 14-этажном доме на Большой Тульской улице стала неисправность проводки, сообщил Следственный комитет.

Пожар произошел в одной из квартир шестого этажа дома минувшей ночью. 

Спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тела мужчины и женщины.

СК назвал возможную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве
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СК также сообщил, что Симоновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

Это не первый за последнее время пожар в «Доме-корабле»: о пожаре также сообщалось в январе 2024 года: тогда возгорание произошло на 11-м этаже здания. Тогда жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.

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