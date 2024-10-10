Коллеги назвали возможные причины задержания Шугалея в Чаде

В возглавляемом Шугалеем фонде уверены, что задержание связано со статьей, в которой россиянина называют соратником Пригожина, пытавшимся вмешаться в выборы. Там заверили, что социолог ничего не знает о делах «Вагнера» в Африке

Максим Шугалей (Фото: Global Look Press)

Задержание социолога Максима Шугалея в Чаде может быть связано со статьей в издании Jeune Afrique, в которой россиянина называют «агентом «Вагнера», пытавшимся вмешаться в политику страны, заявили «Коммерсанту» в Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Шугалей возглавляет этот фонд с 2020 года, а в сентябре он был задержан в аэропорту столицы Чада Нджамены вместе с коллегой Самером Суэйфаном.

Материал в Jeune Afrique вышел 7 мая, после предыдущей поездки Шугалея в Чад, которая совпала с президентскими выборами в этой стране. Там говорилось, что российские социологи посетили предвыборные штабы Махамата Идриса Деби Итно, который 9 мая стал президентом переходного периода Чада, набрав 61% голосов. Газета назвала Шугалея «близким соратником Евгения Пригожина» и «коммуникатором» и опубликовала его фото с командой Деби. Этот же снимок за день до выхода статьи разместил в своем телеграм-канале Шугалей, написав, что «есть информация о том, что США планируют работу по дестабилизации ситуации в стране после выборов».

«По нашей информации, представители военной разведки, увидев эту статью, решили, что Шугалей и Суэйфан — это шпионы «Вагнера». При пересечении границы их решили взять, чтобы выяснить их планы в Чаде», — заявили «Коммерсанту» в фонде. В ФЗНЦ утверждают, что Шугалей ничего не знает о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке и «поверхностно знает о том, чем она занималась раньше».

О том, что Шугалею не известно «ничего интересного про деятельность «Вагнера» в Африке», сообщил и источник из его близкого окружения. «Его значение важно как исследователя и переговорщика. Но то, что ему приписывают участие в руководстве ЧВК «Вагнер», — это, конечно, не так», — сказал он, добавив, что у Шугалея и Суэйфана «только дружеские намерения», в Чаде они собирались участвовать в «пророссийском мероприятии». Со слов собеседника, когда Шугалей был в зоне военных действий на Украине, «он занимался помощью раненым, не особо следя за событиями на передовой».

Как сообщал российский МИД, 19 сентября в Чаде были задержаны Шугалей и Суэйфан, а два дня спустя — еще два человека, граждане России и Белоруссии. Ведомство заявляло, что сотрудники посольства добиваются их освобождения. Сейчас, по словам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников Ивана Мельникова, все четверо находятся под стражей: «Их поместили в СИЗО без решения суда и предъявления каких-либо обвинений, что вообще недопустимо». Мельников сообщил, что сотрудники посольства смогли пообщаться с арестованными, но попасть в изолятор им не удалось.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) был создан в апреле 2019 года, о его связи с Евгением Пригожиным сообщал, в частности, Госдепартамент США. Организация заявляет, что занимается «пропагандой национальных ценностей, организацией международных патриотических акций и мероприятий, дискуссионных площадок и круглых столов».

С мая 2019 года Шугалей и Суэйфан удерживались в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом, который считался потенциальным кандидатом на пост президента. В ФЗНЦ сказали, что их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране. Россиян удалось освободить в декабре 2020 года.