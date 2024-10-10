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Первые последствия урагана «Милтон» во Флориде. Видео
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду, погибли по меньшей мере два человека, разрушены более 100 домов, заявили в управлении штата по чрезвычайным ситуациям, передает NBC News. Без света остались 1,6 млн потребителей.
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