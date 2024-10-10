Москва первой применила новые штрафы для водителей

С начала осени регионы сами устанавливают санкции за неоплату проезда по платным дорогам, первой этим правом воспользовалась Москва. В городе выписали около 140 тыс. штрафов, но часть отменили, так как водители погасили долг

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С начала сентября в Москве выписали около 140 тыс. штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона, при этом почти треть постановлений прекратили в связи с погашением долга в течение 20 дней, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

Стоимость проезда по проспекту зависит от класса автомобиля и способа оплаты, она колеблется от 416 до 1,2 тыс. руб. Штрафы за неоплату с 1 сентября выросли и составляют от 3 тыс. до 15 тыс. руб. Ранее на всех платных магистралях применялся единый штраф Ространснадзора — 1,5 тыс. руб. для легковых машин и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов, но осенью в России заработал закон, который разрешил регионам самим устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам. Таким образом, Москва первой воспользовалась этим правом после внесения поправок в КоАП.

В Москве две платные дороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). По последнему проезд оплачивают только владельцы транзитных автомобилей (950 руб.), для жителей Москвы и области он бесплатный. В МАДИ заявили, что сейчас «администрирование нарушений, связанных с неоплатой проезда по МСД, ведется в тестовом режиме».

Аналогичные поправки готовят в Московской области, а в Санкт-Петербурге планируют ввести штраф до 30 тыс. руб. за проезд на Западном скоростном диаметре без оплаты.

В прошлом году водителям в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным магистралям, 963,5 тыс. из них — по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и М-12 «Восток». Большинство автомобилистов могли не понять, что едут по платной дороге, обращали внимание эксперты.

Сейчас, как пишет издание, проблема остается актуальной, например в соцсетях есть жалобы водителей, которым пришел штраф за проезд по проспекту Багратиона. Там действует «Свободный поток» — система взимания платы без шлагбаумов, которая позволяет въезжать и выезжать с трассы без остановок, а проезд оплачивается транспондером или с помощью заранее оформленного билета. В МАДИ отметили, что проверить задолженность можно на сайте или через приложения «Парковки России» и «Главная дорога».