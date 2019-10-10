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Владельца «Настюши» перевели под домашний арест по делу о ЖК «Царицыно»
Суд перевел под домашний арест владельца зерновой компании «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемого в обмане тысяч дольщиков ЖК «Царицыно». Суд указал, что следствие «приняло затяжной характер»
Игорь Пинкевич (Фото: Денис Гришкин / ТАСС / Ведомости)

Мосгорсуд изменил на домашний арест меру пресечения владельцу зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу, которому полиция вменяет мошенничество со средствами 6 тыс. дольщиков недостроенного жилого комплекса «Царицыно». Об этом сообщил РБК адвокат Пинкевича Вадим Мышлявкин.

По данным сайта Мосгорсуда, ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым отклонено.

Кроме Пинкевича, меру пресечения аналогичным образом смягчили другим фигурантам дела: коммерческому директору «Концерна Русич» Александру Кузьмину, заместителю гендиректора Московского комбината хлебопродуктов Владимиру Цурину, генеральному директору ООО «Воронежский шампиньон» Алексею Кибалюку и руководителю отдела продаж ООО «Центр новой недвижимости» Юрию Федорченко.

Дело Пинкевича расследовалось с осени 2016 года, он находился в СИЗО с августа 2017 года. Его задержали в больничной палате после гипертонического криза.

Срок следствия сейчас продлен до 39 месяцев. Представитель Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в суде объяснял необходимость и дальше содержать обвиняемых в СИЗО «трудоемкостью расследования тяжкого преступления», «сложностью анализа доказательств» в экономическом деле и необходимостью устанавливать события 2005–2016 годов. При этом активные следственные действия по делу завершились еще летом прошлого года; тогда же фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. С тех пор обвиняемые знакомятся с материалами дела, которое насчитывает 327 томов.

Судья Андрей Расновский в своем постановлении отметил, что следственные органы по закону обязаны добиваться «скорейшего завершения расследования, недопущения неоправданной задержки в производстве по делу и нарушения права обвиняемого и потерпевшего на доступ к правосудию в разумные сроки». Расновский также указал, что обстоятельства, по которым мера пресечения избиралась изначально, со временем утрачивают свою значимость и для продления стражи требуются более веские основания.

Ознакомление обвиняемых с материалами дела «приняло затяжной характер», констатировал Расновский, по его мнению, выполнение требований ст. 217 УПК в деле «нельзя признать эффективным».

По версии следствия, Пинкевич направлял средства дольщиков ЖК «Царицыно» на другие цели, что в итоге привело к задержкам в строительстве комплекса. В «Настюше» его арест называли «попыткой рейдерского захвата» со стороны бывшего подрядчика проекта — строительной компании ГВСУ «Центр» — и Промсвязьбанка, который был кредитором проекта. В «Центре» тогда не ответили на запрос РБК, в Промсвязьбанке сказали, что готовы профинансировать застройку «в целях соблюдения интересов дольщиков и города Москвы».

Вскоре после ареста Пинкевича сообщалось, что он нашел средства на достройку ЖК «Царицыно», договорившись с иностранным банком, который был готов вложить 62 млрд руб.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: «Царицыно», «Настюша», домашний арест
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