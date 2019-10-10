Владельца «Настюши» перевели под домашний арест по делу о ЖК «Царицыно»

Судья Андрей Расновский в своем постановлении отметил, что следственные органы по закону обязаны добиваться «скорейшего завершения расследования, недопущения неоправданной задержки в производстве по делу и нарушения права обвиняемого и потерпевшего на доступ к правосудию в разумные сроки». Расновский также указал, что обстоятельства, по которым мера пресечения избиралась изначально, со временем утрачивают свою значимость и для продления стражи требуются более веские основания.

Ознакомление обвиняемых с материалами дела «приняло затяжной характер», констатировал Расновский, по его мнению, выполнение требований ст. 217 УПК в деле «нельзя признать эффективным».

По версии следствия, Пинкевич направлял средства дольщиков ЖК «Царицыно» на другие цели, что в итоге привело к задержкам в строительстве комплекса. В «Настюше» его арест называли «попыткой рейдерского захвата» со стороны бывшего подрядчика проекта — строительной компании ГВСУ «Центр» — и Промсвязьбанка, который был кредитором проекта. В «Центре» тогда не ответили на запрос РБК, в Промсвязьбанке сказали, что готовы профинансировать застройку «в целях соблюдения интересов дольщиков и города Москвы».

Вскоре после ареста Пинкевича сообщалось, что он нашел средства на достройку ЖК «Царицыно», договорившись с иностранным банком, который был готов вложить 62 млрд руб.