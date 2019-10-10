Владельца «Настюши» перевели под домашний арест по делу о ЖК «Царицыно»

Мосгорсуд изменил на домашний арест меру пресечения владельцу зерновой компании «Настюша» Игорю Пинкевичу, которому полиция вменяет мошенничество со средствами 6 тыс. дольщиков недостроенного жилого комплекса «Царицыно». Об этом сообщил РБК адвокат Пинкевича Вадим Мышлявкин.
По данным сайта Мосгорсуда, ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым отклонено.
Кроме Пинкевича, меру пресечения аналогичным образом смягчили другим фигурантам дела: коммерческому директору «Концерна Русич» Александру Кузьмину, заместителю гендиректора Московского комбината хлебопродуктов Владимиру Цурину, генеральному директору ООО «Воронежский шампиньон» Алексею Кибалюку и руководителю отдела продаж ООО «Центр новой недвижимости» Юрию Федорченко.
Дело Пинкевича расследовалось с осени 2016 года, он находился в СИЗО с августа 2017 года. Его задержали в больничной палате после гипертонического криза.
Срок следствия сейчас продлен до 39 месяцев. Представитель Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в суде объяснял необходимость и дальше содержать обвиняемых в СИЗО «трудоемкостью расследования тяжкого преступления», «сложностью анализа доказательств» в экономическом деле и необходимостью устанавливать события 2005–2016 годов. При этом активные следственные действия по делу завершились еще летом прошлого года; тогда же фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. С тех пор обвиняемые знакомятся с материалами дела, которое насчитывает 327 томов.