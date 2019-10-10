В Лондоне умер скрывшийся от уголовного преследования в России банкир

В Лондоне умер скрывшийся от уголовного преследования в России банкир

Бывший председатель правления Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело, умер в возрасте 60 лет

Валерий Заводов (Фото: архив сайта «Уралтрансбанка»)

В Лондоне скончался бывший глава правления Уральского транспортного банка (Уралтрансбанк) и его владелец Валерий Заводов. В октябре 2018 года ЦБ отозвал у Уралтрансбанка лицензию, позднее заявил о выявлении признаков вывода оттуда активов на сумму 1,4 млрд руб., а летом 2019 года стало известно, что в отношении Заводова было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

«Он очень тяжело болел, продолжительная тяжелая болезнь. Но умер от обширного инсульта», — рассказала РБК близкая знакомая Валерия Заводова, председатель Уральского банковского союза Валентина Муратова.

Она предположила, что тело Заводова будет захоронено в Лондоне, поскольку там живет его сын.

О смерти бывшего банкира рассказал изданию «Коммерсантъ-Урал» и друг покойного, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.