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В Лондоне умер скрывшийся от уголовного преследования в России банкир
Бывший председатель правления Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело, умер в возрасте 60 лет
Валерий Заводов (Фото: архив сайта «Уралтрансбанка»)

В Лондоне скончался бывший глава правления Уральского транспортного банка (Уралтрансбанк) и его владелец Валерий Заводов. В октябре 2018 года ЦБ отозвал у Уралтрансбанка лицензию, позднее заявил о выявлении признаков вывода оттуда активов на сумму 1,4 млрд руб., а летом 2019 года стало известно, что в отношении Заводова было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

«Он очень тяжело болел, продолжительная тяжелая болезнь. Но умер от обширного инсульта», — рассказала РБК близкая знакомая Валерия Заводова, председатель Уральского банковского союза Валентина Муратова.

Она предположила, что тело Заводова будет захоронено в Лондоне, поскольку там живет его сын.

О смерти бывшего банкира рассказал изданию «Коммерсантъ-Урал» и друг покойного, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

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Во время отзыва лицензии Уралтрансбанк занимал 196-е место в России по величине активов. Банк был основан в Екатеринбурге в 1990 году как Паевой уральский транспортный банк. Кредитная организация тогда существовала на базе Железнодорожного отделения Промстройбанка СССР преимущественно для обслуживания Свердловской железной дороги и связанных с ней предприятий. Через год банк был акционирован. В 2018 году его отделения, кроме Екатеринбурга, находились в городах Нижняя Тура, Кушва, Красноуральск, Нижний Тагил, Качканар, Шадринск, Ирбит, Курган, Алапаевск, Тюмень и других.

Авторы: Евгений Калюков, Александра Юшкявичюте
Теги: Лондон, санация банков
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