Общество , 10 окт, 19:00
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Законопроект об инвестициях пообещали внести в Госдуму через две недели, пресс-конференция Зеленского на рынке, претензии Минздрава к онкоцентру Блохина, ЦБ впервые раскрыл данные о продаже персоныльных данных — в обзоре РБК
Антон Силуанов
«Затянувшийся» законопроект об инвестициях опять отложили
Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который давно ждет крупный бизнес, будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму.
- По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, правительство одобрило основные подходы к этому законопроекту и рассчитывает, что Госдума примет документ в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года.
- Основная задача инициативы — гарантия стабильности и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение.
- Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовили две версии документа. Минфин представил свою версию еще в августе 2018 года, но Козак раскритиковал ее.
- В частности, вице-премьера не устроили избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом.
- Премьер-министр Дмитрий Медведев 8 октября заявил о необходимости завершить «затянувшиеся споры» по поводу этого законопроекта.
Пресс-конференция Зеленского на киевском рынке
Президент Украины пообщался с журналистами и украинцами на Kyiv Food Market.