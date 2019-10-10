Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Законопроект об инвестициях пообещали внести в Госдуму через две недели, пресс-конференция Зеленского на рынке, претензии Минздрава к онкоцентру Блохина, ЦБ впервые раскрыл данные о продаже персоныльных данных — в обзоре РБК

Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Затянувшийся» законопроект об инвестициях опять отложили

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который давно ждет крупный бизнес, будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, правительство одобрило основные подходы к этому законопроекту и рассчитывает, что Госдума примет документ в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года.

Основная задача инициативы — гарантия стабильности и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение.

Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовили две версии документа. Минфин представил свою версию еще в августе 2018 года, но Козак раскритиковал ее.

В частности, вице-премьера не устроили избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 8 октября заявил о необходимости завершить «затянувшиеся споры» по поводу этого законопроекта.

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