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Что случилось за день. Главные новости РБК
Законопроект об инвестициях пообещали внести в Госдуму через две недели, пресс-конференция Зеленского на рынке, претензии Минздрава к онкоцентру Блохина, ЦБ впервые раскрыл данные о продаже персоныльных данных — в обзоре РБК
Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Затянувшийся» законопроект об инвестициях опять отложили

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который давно ждет крупный бизнес, будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму.

  • По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, правительство одобрило основные подходы к этому законопроекту и рассчитывает, что Госдума примет документ в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года.
  • Основная задача инициативы — гарантия стабильности и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение.
  • Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовили две версии документа. Минфин представил свою версию еще в августе 2018 года, но Козак раскритиковал ее.
  • В частности, вице-премьера не устроили избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом.
  • Премьер-министр Дмитрий Медведев 8 октября заявил о необходимости завершить «затянувшиеся споры» по поводу этого законопроекта.

Пресс-конференция Зеленского на киевском рынке

Президент Украины пообщался с журналистами и украинцами на Kyiv Food Market.

  • Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны в Донбассе необходима его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что такой формат переговоров пока не планируется, потому что «все против», хотя для завершения войны встреча «должна быть». Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе.
  • Украинский президент прокомментировал публикацию стенограммы его разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Зеленский недоволен фактом публикации и считает, что сложившаяся ситуация «немного подрывает дипломатические отношения» между странами. Президент Украины сказал, что не разрешит публиковать стенограммы своих разговоров с Путиным.
  • Зеленский также заявил, что Украина не обслуживающий персонал США, а независимая страна, которая стремится укрепить отношения с Вашингтоном. Он рекомендовал США самостоятельно выбирать своего лидера и не влиять в дальнейшем на выборы Украины.

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

За полгода специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о покупке и продаже персональных данных.

  • В предыдущих докладах подобную статистику ЦБ не раскрывал.
  • Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.
  • В 2019 году произошел всплеск мошеннических звонков клиентам банков. Злоумышленники пользуются новой технологией — заменой своего номера на номер кредитной организации.
  • По оценке ЦБ, источниками утечек выступают не столько банковские работники, сколько операторы обработки персональных данных. Специалисты обозначили три канала утечек данных банковских клиентов: сайты интернет-магазинов, торговые площадки в интернете, покупка данных с помощью Telegram-ботов.

Минздрав все-таки нашел нарушения в онкоцентре имени Блохина

Министерство проводило проверку в больнице после конфликта между врачами и новым руководителем.

  • «Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава рабочей комиссии Минздрава Елена Байбарина.
  • По словам члена комиссии президента Национального общества детских гематологов и онкологов Александра Румянцева, врачи в институте детской онкологии и гематологии работали по неэффективным протоколам лечения, они были усложнены и не всегда понятны медицинскому персоналу. Кроме того, они не были апробированы профессиональным сообществом.
  • Комиссия не нашла оснований для увольнения действующего руководителя НИИ детской онкологии и гематологии центра Блохина Светланы Варфоломеевой.
  • Минздрав изучил уровень зарплат в онкоцентре: они растут. Врачи получают в среднем 179 тыс. руб., медсестры — 86 тыс. руб.
Автор: Константин Ткаченко
Теги: главные новости, РБК
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