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Умер нарисовавший «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев
Известность ему принесли картины с животными, которые художник писал в основном акварелью
Владимир Румянцев (Фото: Республика кошек и котов / VK)

Автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев умер 9 октября в возрасте 62 лет. Об этом РБК сообщил председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.

«Это действительно так, вчера [умер]. Причина — только со слов коллег, вроде бы инсульт», — сообщил он.

Информации о месте и дате похорон на данный момент нет.

Владимир Румянцев родился в Череповце, в 1972 году переехал в Санкт-Петербург, где окончил Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.

Наибольшую известность художнику принесли картины из серии «Петербургские коты», которые он писал преимущественно акварелью.

«Петербургский романс» (Фото: Коты художника Владимира Румянцева / VK)

В 1990 году Румянцев вступил в Российский союз художников, а в апреле 2019-го стал лауреатом премии «Замурчательные люди Петербурга».

В сообщении о смерти художника, опубликованном на странице Музея кошки во «ВКонтакте» говорится, что Румянцев был создателем его эмблемы.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина
Теги: художник, смерть
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