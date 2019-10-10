Умер нарисовавший «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев

Известность ему принесли картины с животными, которые художник писал в основном акварелью

Владимир Румянцев (Фото: Республика кошек и котов / VK)

Автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев умер 9 октября в возрасте 62 лет. Об этом РБК сообщил председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.

«Это действительно так, вчера [умер]. Причина — только со слов коллег, вроде бы инсульт», — сообщил он.

Информации о месте и дате похорон на данный момент нет.

Владимир Румянцев родился в Череповце, в 1972 году переехал в Санкт-Петербург, где окончил Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.

Наибольшую известность художнику принесли картины из серии «Петербургские коты», которые он писал преимущественно акварелью.