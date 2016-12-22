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Полиция задержала Павла Мамаева
Общество, 20:06
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Полиция задержала Павла Мамаева
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Он задержан полицией на 48 часов
Павел Мамаев (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД задержали футболиста «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мамаев «является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», сообщила Волк. Мамаева задержали на 48 часов.

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Пока что остается неизвестной судьба другого фигуранта уголовного дела — футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Он пришел в полицию в 19:30 — спустя полтора часа после установленного полицией дедлайна.

Статья «Хулиганство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если преступление совершено по предварительному сговору и группой лиц, то наказание может вырасти до семи лет.

Адвокат Кокорина объяснял опоздание своего подзащитного тем, что они получили вызов на допрос за час до дедлайна и «просто не успели».

Кокорин и Мамаев участвовали в драке в «Кофемании» в центре Москвы, в результате которой пострадали двое чиновников — директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. За 40 минут до этого инцидента группа молодых людей, среди которых были футболисты, после ссоры избила личного водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. ​

Авторы: Павел Казарновский, Валерий Романов.
Теги: Павел Мамаев , Краснодар
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