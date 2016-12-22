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Путин заявил о возможности россиян «так прыгнуть, что мало не покажется»
Общество, 20:03
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Путин заявил о возможности россиян «так прыгнуть, что мало не покажется»
Президент на встрече с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым заявил, что Россия — дружная семья, которая готова защитить себя в случае любой угрозы и «прыгнуть так, что мало не покажется», но призвал не доводить конфликты до этого
Владимир Путин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

После форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске президент Владимир Путин встретился с борцом смешанного стиля в легком весе, абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и обсудил с ним последний поединок спортсмена с ирландцем Конором Макгрегором, который завершился скандалом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства рассказал, что Россия — это большая дружная семья, которая в случае угрозы готова ответить на любые атаки.

​«Здесь чего бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. Надо добиваться взаимопонимания, — призвал глава государства. — У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется».

Путин рассказал о главной выполненной Хабибом Нурмагомедовым задаче
Общество

Путин призвал не доводить конфликты до такой стадии. Он также лично еще раз поздравил спортсмена с победой и заявил, что Нурмагомедов решил главную поставленную перед ним задачу в рамках турнира.

«Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно», — сказал президент. Он выразил надежду на то, что Нурмагомедов и Макгрегор найдут пути к «нормальному общению» и мужской спортивной дружбе. Отца борца, который также присутствовал на встрече, Путин попросил сильно не наказывать своего сына, как тот обещал ранее.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил тем самым свой титул абсолютного чемпиона UFC 6 октября. Россиянин выиграл, применив удушающий прием в четвертом раунде. После боя в Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и начал драку с членами команды ирландского бойца. В это время на ринге началась стычка Макгрегора с членами команды Нурмагомедова.

После боя россиянин принес извинения за свое поведение. Он объяснил это тем, что его спровоцировали словами о религии и о его отце. Несмотря на инцидент, Нурмагомедову все же вручили пояс и признали чемпионом поединка. Тем не менее ему может грозить штраф и санкции за драку.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , россияне
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