Адвокат Кокорина объяснил его неявку словами «мы просто не успели»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина объяснил его неявку на допрос в полицию тем, что они «просто не успели», так как получили вызов на допрос за час до дедлайна

Умалат Сайгитов (Фото: Facebook)

Защитник футболиста Александра Кокорина Умалат Сайгитов попросил следователей перенести допрос спортсмена на 11 октября. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

По словам Сайгитова, вызов на допрос он и его подзащитный получили за час до дедлайна. «Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — посетовал адвокат.

Защитник добавил, что нет смысла идти на допрос «в ночь», «когда можно спокойно завтра с утра». В то же время Сайгитов не смог ответить на вопрос, когда Кокорин планирует явиться к следователю, добавив, что «не принимает решение по поводу похода к следователю».

Футболист не явился в управление МВД до указанного дедлайна — 18:00. В МВД обещали объявить спортсменов в федеральный розыск в случае неявки, но решение о розыске пока не принято. «В настоящее время решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск», — сообщили в МВД вскоре после 18:00.

Другой фигурант уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) футболист «Краснодара» Павел Мамаев пришел в полицию около 16:40.

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