ФСИН и СК проверят сообщения о пытках в изоляторе в Ногинске

Поводом для проверок стала видеозапись, опубликованная в СМИ. На этом видео, сделанном якобы в СИЗО №11 в Ногинске, — пытки заключенного его сокамерниками. Один из них заявил, что видео было снято по заказу руководства СИЗО

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Московской области проведет служебную проверку сообщений СМИ о якобы произошедших пытках в СИЗО №11 Ногинска. О служебной проверке РБК сообщили в пресс-службе управления.

«Устанавливаются все лица, причастные к про​исшествию, которое якобы произошло в СИЗО-11 в октябре 2017 года», — сообщили в ведомстве.

О проверке также объявил следственный отдел по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области.

Проверки пройдут после того, как телеканал «360» опубликовал видеозапись, предположительно сделанную в СИЗО №11 в Ногинске в 2017 году. На видео запечатлены пытки заключенного его сокамерниками, его изнасилование и допрос. Видеозапись телеканалу предоставил неназванный источник.

Собеседник телеканала также сообщил, что пытали и допрашивали сокамерника заключенные, причем делали это по указанию администрации СИЗО — в обмен на некие поблажки. По данным телеканала, один из заключенных, пытавших сокамерника, уже был досрочно освобожден из заключения за исполнение этого «заказа» и теперь работает тренером в фитнес-клубе в Балашихе.

На кадрах, предположительно снятых в СИЗО Ногинска, видно, как трое мужчин пытают четвертого. Они обриты наголо, одеты не в форму, а в майки и трусы. В помещении громко работает телевизор, при этом жертва стонет от боли — он лежит на полу с заломанными руками, а один из пытающих душит его подушкой. Еще один мужчина — в кадре видны татуировки на его плече и мелькает лицо вполоборота — с помощью палки его насилует. «Ну че ты, ****? Страшно? Фамилию, имя, отчество свое назови»​, — говорит он.

Снимающий просит того, кто душит мужчину, открыть лицо жертвы, пока тот неразборчиво называет себя. Ему также задают вопросы «кто вербовщик» и «кого еще вербовал».

Внимание! Видео содержит сцены насилия! 18+

Видео: телеканал 360

​Телеканал «360» также сообщил, что им удалось найти татуированного мужчину с видео. По данным телеканала, его зовут Роман Новиков, и после освобождения по УДО тот работает в фитнес-клубе «Богатырь» в Балашихе. В качестве подтверждения телеканал также публиковал скриншот с фотографией нового тренера клуба из социальной сети «ВКонтакте» (ВК). В спортивном клубе «Богатырь» в ТЦ «Малахит» в Балашихе РБК сообщили, что Роман Новиков — клиент спортивного учреждения, а не тренер. «У нас есть такой клиент, это точно. У него абонемент», — сказала сотрудница клуба.

В клубе не смогли уточнить, как телеканал «360» сделал скриншот со страницы клуба в ВК, на котором Роман Новиков указан как «фитнес-коуч». На момент публикации материала это сообщение не находится при поиске по странице клуба, нет Новикова и в списке тренеров на сайте клуба.

Корреспондент «360» также встретился и поговорил с Романом Новиковым. По словам Новикова, видео, оказавшееся в распоряжении редакции — постановочное, а во время съемок ​никто не пострадал. «Да постановка, конечно. Там черенок этот никому ничего не повредил. Просто был зажат ягодицами», — сказал он. По его словам, тот, кого пытали, проходил по статье о терроризме.

«Пыток заключенных не было никаких. Это могла быть постановка <…> для сотрудников правоохранительных органов», — добавил Новиков, поинтересовавшись у корреспондента 360, не давал ли фигурировавший на видео арестант показаний или жалоб.

По его словам, «руководство СИЗО ставит акцент на раскрываемость», для чего обращается к «некоторым заключенным» с различными просьбами. «То есть [делают отчет] для оперативников. Дело в том, что со мной этот номер просто не прокатил. У вас видео неполное. У вас нет куска, где говорится громко и четко, для кого это делается — со званиями, должностями и для какой це​ли», — сказал он.

Новиков также сообщил телеканалу, что благодаря этому видео смог перевестись из СИЗО в Ногинске в колонию во Владимире, где отбыл полгода и откуда был выпущен по УДО в апреле 2018 года.

Телеканал «360» отмечает, что в августе 2017 года Ногинский городской суд вынес приговор подсудимому Новикову Р.С. Он был осужден на 8,5 года в колонии строгого режима за распространение наркотиков и убийство в 2010 году 23-летней девушки, продававшей ему героин. Наказание Новиков отбывал в ногинском СИЗО №11, а потом на полгода был переведен в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Судья Ковровского района освободила его по УДО в апреле 2018 года.

Реакция правозащитников

​В ногинском СИЗО завтра будут проверены все камеры без исключения, заявил РБК председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. «Эта информация [о возможных пытках заключенного] будет проверена самым тщательным образом. Я уже попросил коллег завтра выехать с проверкой в этот следственный изолятор и проверить все камеры без исключения», — пояснил он РБК, отметив, что проверку проведут члены ОНК Московской области.

Он подтвердил, что человек с именем Роман Новиков в 2016–2017 годах действительно находился в СИЗО Ногинска. Однако, по его словам, правозащитники не могут утверждать, он ли на видео или похожий на него человек. «Также пока не ясно, где снято видео. В учреждении назначена внутренняя проверка», — подчеркнул Цветков.

По его словам, использовать слово «пытки» применительно к ситуации в Ногинске некорректно. «Сами журналисты [телеканала «360»] приводят версию о постановочной съемке. Даже если это и постановка с намерением очернить руководство СИЗО, необходимо разбираться и привлекать к ответственности всех, кто в этом участвовал, наличие телефона или видеокамеры в камере — это уже нарушение, если, конечно, съемка проводилась в камере», — подчеркнул он.

Антон Цветков также сообщил, что уже проверял СИЗО-11 Ногинска — в октябре 2017 года.

«Это современный изолятор, построенный по типовому проекту и запущенный в 2013 году. Тут более 130 камер, если считать с карцерами. При этом каждая камера оборудована видеонаблюдением, записи с каждой камеры в соответствии с регламентом хранятся 30 суток», — рассказал председатель совета, уточнив, что лимит изолятора — 630 человек, а на данный момент там содержатся 609 человек, в основном мужчины.