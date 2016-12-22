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В «Ростехе» назвали воровством идею копировать российские пулеметы в США
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В «Ростехе» назвали воровством идею копировать российские пулеметы в США
Общество, 10:17
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В «Ростехе» назвали воровством идею копировать российские пулеметы в США
В корпорации заявили, что у «Ростеха» вызывает вопросы идея производить в США оружие, похожее на модернизированный пулемет Калашникова (ПКМ) и пулемет НСВ, и назвали копирование российских разработок воровством
Крупнокалиберный пулемет НСВ (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В госкорпорации «Ростех» выразили недоумение в связи с сообщениями, что командование специальными операциями США заказало у ряда компаний пулеметы, которые будут напоминать оружие, производимое концерном «Калашников», сообщает «РИА Новости». В корпорации указали, что если у кого-то есть желание работать легально, то нужно обращаться в «Рособоронэкспорт». «В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве», — отметили в «Ростехе».

При этом в компании заявили, что, если американцев действительно интересуют российские пулеметы, это еще раз доказывает преимущество российского вооружения.

Схожее мнение высказали и в «Калашникове». В пресс-службе концерна РБК сообщили, что не знают о планах американцев скопировать их пулемет. «Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — добавили в компании.

О желании Пентагона наладить производство реплик российских пулеметов сообщило издание National Interest. По его данным, военное ведомство предложило заинтересованным компаниям подготовить прототипы оружия, напоминающего ПКМ и НСВ. Производимые в США пулеметы должны будут поставляться союзным Вашингтону группировкам, для которых сейчас приходится закупать оружие в других странах.

При этом в Пентагоне указали, что пулеметы должны полностью производиться в США, какие-либо детали не должны закупаться за рубежом.

Авторы: Артем Филипенок, Максим Солопов.
Теги: «Ростех» , «Калашников»
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