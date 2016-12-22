ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,64 65,71 EUR Нал. 76,59 75,56 USD Бирж. 66,14 -0,11 EUR Бирж. 76,09 -0,06 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6571,80 -73,20 IMOEX 2444,66 +0,03% RTSI 1164,47 +0,43% Brent 84,89 +0,19% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone
Лента новостей
Володин поддержал запрет на выезд менеджеров санируемых банков из России 14:31, Экономика Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы» 14:25, Политика Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга 14:23, Финансы Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 14:15, РБК и Schneider Electric «Пожтехника» сделала первую российскую установку кухонного пожаротушения 14:09, Пресс-релизы Бразильца-старовера из Красноярского края депортируют на родину 14:03, Общество Глава Минпромторга назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева 13:58, Общество Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти 13:48, Общество ВТБ решил купить Саровбизнесбанк 13:48, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:39, РБК и Сбербанк СК рассказал о версиях убийства следователя МВД в Подмосковье 13:33, Общество Из-за наводнения на Майорке погибли шесть человек 13:27, Общество Автодорожную часть Крымского моста подготовили к зиме 13:26, Общество Темпы прироста рынка страхования жизни замедлялись второй год подряд 13:23, Финансы Сила пчелы: как белорус поставил мед в крупнейшую сеть экомагазинов США 13:22, Свое дело СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone 13:13, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:07, РБК и Мираторг Футбол, криптовалюты и инвестиции: станет ли блокчейн частью игры 13:07, Крипто Как носить самые модные аксессуары для волос: показывают звезды 13:05, Pink Россия отвергла обвинения в попытке кибератаки на ОЗХО 13:00, Политика СМИ узнали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии 12:55, Общество Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти» 12:49, Экономика «Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды 12:42, Бизнес «Зенит» изъял из продажи футболки с фамилией Кокорина 12:40, Общество У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину 12:34, Общество Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием 12:27, Общество Никакой интриги: что происходит с Формулой-1 12:26, Авто Кудрин предупредил о невыполнимости майского указа при расширении санкций 12:25, Экономика
СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone
Общество, 13:13
0
СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone
СК России подозревает в мошенничестве главу компании — поставщика оборудования для взлома iPhone. По данным источников, главу Ester Solutions Дмитрия Сатурченко обвиняют в поставке нелицензионного программного обеспечения
Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Сотрудники главного следственного управления СК России по Москве предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) генеральному директору и владельцу компании ​Ester Solutions Дмитрию Сатурченко, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах.

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы рассказали РБК, что СК ходатайствовал о домашнем аресте для Сатурченко, однако судья отказалась избрать меру пресечения.

В самой компании РБК заявили, что уголовное дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий, а не в отношении Сатурченко. «На сегодняшний день он не задержан», — говорится в официальном ответе.

В Ester Solutions также подчеркнули, что следственные действия никак не скажутся на ее работе и обязательствах перед клиентами.

Согласно базе данных СПАРК Ester Solutions с 2014 года поставляет оборудование и программное обеспечение для Следственного комитета на десятки миллионов рублей. Компания занимается «оснащением криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и государственных структур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами», уточняется на сайте Ester Solutions.

Среди предлагаемой клиентам компании продукции — китайское программное обеспечение UFED, позволяющие взламывать устройства с операционными системами iOS и Android и извлекать из них личные данные владельца. Помимо этого китайский комплекс способен декодировать историю сообщений в мессенджерах и добывать информацию из Facebook и Twitter. В августе Би-би-си обратила внимание на закупку военными следственными управлениями СК России комплексов MagiCube с подобным ПО. Их поставщиком стала компания «Экспертэкспресс», которую Би-би-си назвала связанной с Ester Solutions (по данным СПАРК, компания принадлежит Надежде Сатурченко).

«Мы не определяем политику «большого» Следственного комитета, но плотно работаем с военно-следственным управлением и акцент делаем на ту технику, которая наиболее защищена от возможных уязвимостей и может эксплуатироваться не менее десяти лет», — комментировал закупку Сатурченко.

Без лицензии

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, Сатурченко подозревают в предоставлении подложного лицензионного договора на право использования и распространения программного обеспечения иностранного разработчика.

В картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы по иску Ester Solutions об оспаривании отказа СКР от 13 февраля 2018 года от исполнения госконтракта от 27 октября 2017 года в размере 258 тыс. руб. Согласно договору речь шла о поставке ПО американской компании AccessData Group, LLC (производитель программного обеспечения для проведения компьютерных экспертиз) для работы с базами данных. Как установил суд, СК направил разработчику запрос по электронной почте о наличии у Ester Solutions лицензии. В ответе американской компании утверждалось, что Ester Solutions не является партнером AccessData.

«Лицензионный договор, представленный ООО «Эстер Солюшнс», является подложным, поскольку таковой не заключался, сублицензионный договор, в котором в качестве конечного сублицензиата указан Следственный комитет Российской Федерации, является также подложным, поскольку такой документ не готовился и не одобрялся в AccessData», — говорится в тексте решения суда.

Кроме того, ключи лицензий, предоставленных Ester Solutions, «не зарегистрированы и не лицензированы для Следственного комитета Российской Федерации, пользование ими не является законным», отмечается в документе.

Авторы: Максим Солопов, Маргарита Алехина.
Теги: ГСУ СКР , iPhone , Telegram
Главное
Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти» Экономика
Материалы по теме
Австралийский школьник взломал серверы Apple Технологии и медиа
ФБР заплатило хакерам за взлом iPhone террориста более $1 млн Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter