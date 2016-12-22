СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone

СК России подозревает в мошенничестве главу компании — поставщика оборудования для взлома iPhone. По данным источников, главу Ester Solutions Дмитрия Сатурченко обвиняют в поставке нелицензионного программного обеспечения

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Сотрудники главного следственного управления СК России по Москве предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) генеральному директору и владельцу компании ​Ester Solutions Дмитрию Сатурченко, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах.

В пресс-службе Пресненского районного суда Москвы рассказали РБК, что СК ходатайствовал о домашнем аресте для Сатурченко, однако судья отказалась избрать меру пресечения.

В самой компании РБК заявили, что уголовное дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий, а не в отношении Сатурченко. «На сегодняшний день он не задержан», — говорится в официальном ответе.

В Ester Solutions также подчеркнули, что следственные действия никак не скажутся на ее работе и обязательствах перед клиентами.

Согласно базе данных СПАРК Ester Solutions с 2014 года поставляет оборудование и программное обеспечение для Следственного комитета на десятки миллионов рублей. Компания занимается «оснащением криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и государственных структур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами», уточняется на сайте Ester Solutions.

Среди предлагаемой клиентам компании продукции — китайское программное обеспечение UFED, позволяющие взламывать устройства с операционными системами iOS и Android и извлекать из них личные данные владельца. Помимо этого китайский комплекс способен декодировать историю сообщений в мессенджерах и добывать информацию из Facebook и Twitter. В августе Би-би-си обратила внимание на закупку военными следственными управлениями СК России комплексов MagiCube с подобным ПО. Их поставщиком стала компания «Экспертэкспресс», которую Би-би-си назвала связанной с Ester Solutions (по данным СПАРК, компания принадлежит Надежде Сатурченко).

«Мы не определяем политику «большого» Следственного комитета, но плотно работаем с военно-следственным управлением и акцент делаем на ту технику, которая наиболее защищена от возможных уязвимостей и может эксплуатироваться не менее десяти лет», — комментировал закупку Сатурченко.

Без лицензии

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, Сатурченко подозревают в предоставлении подложного лицензионного договора на право использования и распространения программного обеспечения иностранного разработчика.

В картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы по иску Ester Solutions об оспаривании отказа СКР от 13 февраля 2018 года от исполнения госконтракта от 27 октября 2017 года в размере 258 тыс. руб. Согласно договору речь шла о поставке ПО американской компании AccessData Group, LLC (производитель программного обеспечения для проведения компьютерных экспертиз) для работы с базами данных. Как установил суд, СК направил разработчику запрос по электронной почте о наличии у Ester Solutions лицензии. В ответе американской компании утверждалось, что Ester Solutions не является партнером AccessData.

«Лицензионный договор, представленный ООО «Эстер Солюшнс», является подложным, поскольку таковой не заключался, сублицензионный договор, в котором в качестве конечного сублицензиата указан Следственный комитет Российской Федерации, является также подложным, поскольку такой документ не готовился и не одобрялся в AccessData», — говорится в тексте решения суда.

Кроме того, ключи лицензий, предоставленных Ester Solutions, «не зарегистрированы и не лицензированы для Следственного комитета Российской Федерации, пользование ими не является законным», отмечается в документе.