НАТО не помешало пиратам захватить очередное судно

Продолжающееся усиление международных сил у берегов Сомали не особо сказывается на активности сомалийских пиратов. В пятницу они захватили корабль с грузом цемента для Восточной Африки.

По некоторым данным, судно плыло под сомалийским флагом, а его экипаж состоял из граждан Сомали и Сирии. Судьба моряков пока неизвестна.

Это дерзкое нападение произошло на фоне громких заявлений НАТО о решимости значительно усилить свою группировку в Индийском океане, дабы защитить корабли от нападений. В частности, Североатлантический альянс намеревается направить к берегам Сомали 7 кораблей.

Ранее о решении усилить охрану судоходных путей у восточного побережья Африки объявила и Россия, направившая туда сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый".

Только с начала этого года пираты Сомали захватили больше 20 кораблей, однако действительно пристальное внимание этой проблеме начали уделять лишь в сентябре, когда пиратами было захвачено судно "Фаина" с украинским экипажем, на борту которого находилось 33 танка.