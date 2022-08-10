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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки госпитализировали 2 666 человек (на 3,6% больше, чем днем ранее), за сутки выявлен 23 771 новый случай. Подтверждены данные о 56 умерших с COVID-19. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
В России выявили почти 18 тыс. новых случаев COVID
Общество
Фото:Авилов Александр / АГН «Москва»

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Политика
Джо Байден

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса
Общество
Ольга Васильева

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Вирусологи оценили возможность и сроки новой волны COVID-19
Общество
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

США упрекнули Китай в нежелании делиться информацией о коронавирусе
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России впервые с июня выявили более 60 смертей от COVID-19 за сутки
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Кремль заявил о тревожной динамике по коронавирусу
Политика
Фото:Александр Патрин / РИА Новости

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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