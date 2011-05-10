Полиция блокировала боевиков: в Нальчике введен режим КТО

В связи с блокированием группы боевиков, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, в Нальчике введен режим контртеррористической операции.

Как сообщили РБК в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, бандиты были заблокированы в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в центре города.

Стоит отметить, что без столкновений северокавказских боевиков с силовиками не обошлось и накануне, 9 мая. В дагестанском городе Избербаш во время перестрелки с бандитами погибли два полицейских, еще один сотрудник МВД получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов были убиты неизвестными при проверке одного из домов.

Ранее в поселке Шамхал произошло покушение на заместителя командира роты ОМОНа №1 республиканского МВД. От полученных ранений он скончался на месте.