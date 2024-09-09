Алаудинов назвал несправедливым задержание после драки в Анапе

Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал несправедливым задержание Зелимхана Заурбекова после драки в Краснодарском крае.

По его словам, Заурбеков, его друг Руслан и «несколько приезжих» 3 сентября сидели в кафе в Анапе. Мужчина и его товарищ попытались познакомиться с находившимися с заведении девушками, но получили «грубый отказ».

«Однако на проявленное вполне нормальное внимание молодых людей одна из девушек начала нецензурно выражаться вслед и оскорблять ребят по национальному признаку, добавив, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь», — написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, в ответ на претензии Заурбеков спросил, с чего чеченцам пугаться подобного, на что девушка сказала: «Видела я ваши войска «Тик-Тока».

Затем, пишет Алаудинов, в ситуацию вмешались двое местных парней-аниматоров, которые начали предъявлять претензии компании Заурбекова и ударили чеченца. Впоследствии оба обратились в больницу.

В тот же день было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) в отношении Заурбекова, рассказал Алаудинов. Региональное управление СК 5 сентября сообщало, что подозреваемых по делу о драке задержали на территории Кабардино-Балкарии. Их имена ведомство не называло. По версии следствия, мужчины напали на аниматоров в ходе конфликта, возникшего из-за отказа девушки познакомиться. Телеграм-канал Shot со ссылкой на пострадавших писал, что драка произошла возле кафе «Клим». По словам самих пострадавших, они отдыхали компанией — двое парней и четверо девушек, к одной из которых начал приставать мужчина из другой компании, просивший ее номер и игнорировавший ее спутников.

Алаудинов считает, что дело ведется предвзято, назвал его «умышленным преследованием по национальному признаку» и задался вопросом, почему девушке не предъявили обвинения в дискредитации армии.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» назвал Заурбекова примерным семьянином, отметив, что у него двое детей, и «активным волонтером СВО».