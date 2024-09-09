В Казани убили бывшего замначальника танкового училища

В центре Казани убили бывшего замначальника танкового училища Валерия Хахина. Его замотанное в ковер тело с ножевыми ранениями нашла супруга. В выходные полковник встречался с коллегами по случаю Дня танкиста

Валерий Хахин (Фото: Валерий Хахин / VK)

В Татарстане нашли труп бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового командного училища полковника Валерия Хахина, пишут агентство «Татар-информ» и телеграм-канал Mash.

Его тело с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, оно было замотано в ковер, отмечает агентство. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых, пишет «Бизнес.Online».

РБК обратился за комментарием в пресс-службы региональных управлений МВД и СК.

Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».