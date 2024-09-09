В Казани убили бывшего замначальника танкового училища
В Татарстане нашли труп бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового командного училища полковника Валерия Хахина, пишут агентство «Татар-информ» и телеграм-канал Mash.
Его тело с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, оно было замотано в ковер, отмечает агентство. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых, пишет «Бизнес.Online».
РБК обратился за комментарием в пресс-службы региональных управлений МВД и СК.
Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Режим ЧС вводится в Новосибирской области
В Китае выявили ортонайровирус
La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель
Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов