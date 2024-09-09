Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбу
Полицейские в Новгородской области открыли стрельбу, чтобы остановить автомобиль. Происшествие произошло в Крестецком районе области, где инспекторы заметили машину без номеров. Водитель машины проигнорировал требование остановиться. «При этом он опасно маневрировал, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, съезжал на обочину, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Полицейские открыли предупредительную стрельбу в воздух, а потом — по колесам машины. За рулем оказался 16-летний водитель. По данным полиции, он купил машину втайне от родителей в поселке Крестцы и «перегонял ее в Великий Новгород». Против него составили 8 административных протоколов.
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