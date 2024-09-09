 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбу

Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбу
Video

Полицейские в Новгородской области открыли стрельбу, чтобы остановить автомобиль. Происшествие произошло в Крестецком районе области, где инспекторы заметили машину без номеров. Водитель машины проигнорировал требование остановиться. «При этом он опасно маневрировал, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, съезжал на обочину, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские открыли предупредительную стрельбу в воздух, а потом — по колесам машины. За рулем оказался 16-летний водитель. По данным полиции, он купил машину втайне от родителей в поселке Крестцы и «перегонял ее в Великий Новгород». Против него составили 8 административных протоколов.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Новгородская область ГИБДД полиция стрельба машина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на УкраинеПолитика, 13:17
Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-ПетербургаПолитика, 13:11
В Кремле ответили на сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и МалофееваОбщество, 13:10
Звезда «Мизери» Кэти Бейтс объявила о завершении кинокарьерыLife, 13:04
Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из ИранаПолитика, 13:02
Трамп сумел неожиданно обогнать Харрис по популярности среди американцевПолитика, 13:02
Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезонаСпорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о занятии села МемрикПолитика, 12:50
Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войныПолитика, 12:49
В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей у супермаркетаОбщество, 12:48
Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы ГрузииПолитика, 12:45
ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредиткиБизнес, 12:40
Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбуОбщество, 12:36
В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военногоПолитика, 12:35