У российского сухогруза сломался двигатель посреди Дарданелл
Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили «РИА Новости» в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — говорится в сообщении.
Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.
Босфор и Дарданеллы — проливы, которые соединяют Мраморное море с Черным и Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в Средиземное. Оба берега проливов контролирует Турция.
В конце марта в Босфоре приостанавливали движение судов из-за поломки сухогруза. По информации турецкого Минтранса, у него отказало рулевое управление.
В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управление береговой охраны Турции сообщало тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался и самоопустился якорь.
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