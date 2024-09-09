У российского сухогруза сломался двигатель посреди Дарданелл

У шедшего в Россию сухогруза SORMOVSKIY 1989 года постройки вышел из строя двигатель в Дарданеллах, его оперативно отбуксировали, инцидент не сказался на движении других судов

Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили «РИА Новости» в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — говорится в сообщении.

Идущий под флагом России сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на движении других судов.

Босфор и Дарданеллы — проливы, которые соединяют Мраморное море с Черным и Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в Средиземное. Оба берега проливов контролирует Турция.

В конце марта в Босфоре приостанавливали движение судов из-за поломки сухогруза. По информации турецкого Минтранса, у него отказало рулевое управление.

В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управление береговой охраны Турции сообщало тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался и самоопустился якорь.