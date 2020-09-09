Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 сентября

Во всех регионах страны началось снижение заболеваемости, москвичей зимой ждет масочный режим, в центре Гамалеи приступили к производству второй партии вакцины — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 035 789 человек (плюс 5 099 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 993 человек (плюс 122 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 843 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России во всех регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Москва должна пережить осенне-зимний период с минимумом ограничений из-за COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, «чтобы оградить себя от больших требований», жители должны соблюдать масочный режим в магазинах и на транспорте.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В центре Гамалеи идет производство уже второй партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия на этой неделе поступила в клиники. Директор центра Александр Гинцбург объяснил, что каждая партия вакцины проходит контроль Росздравнадзора.

Народный артист России Юрий Назаров заразился коронавирусом. Сейчас он находится в реанимации 52-й больницы Москвы.

Также COVID-19 заболел муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов. Говоря о болезни, он отметил, что многие люди, в том числе мусульмане, не соблюдают меры защиты от коронавируса. Муфтий рассказал, что заметил это, когда был в мечети и пошел в задние ряды зала. «Некоторые перестали соблюдать дистанцию — плечом к плечу, пятка к пятке. Все такие набожные, правильные: люди обнимаются, руки пожимают», — отметил Аляутдинов. По словам муфтия, это мнимое проявление набожности и верующим не нужно обольщаться тем, что на данный момент они здоровы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27,23 млн, из них более 891 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились почти 27,57 млн человек, из них более 897 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,327 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,37 млн), на третьем — Бразилия (более 4,16 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 691 тыс.).

Российская вакцина от коронавируса поступит в Венесуэлу для клинических испытаний в течение сентября. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Еще одна партия вакцины, по словам Мадуро, ожидается в октябре. Президент отметил, что с помощью российского средства можно было бы вакцинировать от COVID-19 всех зарегистрированных в Венесуэле участников предстоящих парламентских выборов, чтобы они могли «безопасно выйти на улицу».

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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