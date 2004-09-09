В Риге готовы переименовать улицу Дудаева

Рижская дума намерена рассмотреть вопрос о переименовании улицы Дудаева. Ей намерены вернуть прежнее название – "Космонаутикас гатве" (улица Космонавтики).

Вполне возможно, что на этот раз городской законодательный орган решит вопрос со злополучной улицей. Как сообщает рижская газета "Час", данное предложение вынесено фракцией Cita Politica, в которую входит и мэр латвийской столицы Сергей Долгополов.

Авторы законопроекта считают, что улице уже давно надо было вернуть прежнее название. События в Беслане дали прекрасный повод поднять этот вопрос.

Улица Дудаева – один из весьма непростых моментов в российско-латвийских отношениях. Такое название депутаты городского собрания придумали в середине 1990-х, в разгар русофобских настроений в Латвии. Причем для своего эксперимента они выбрали улицу, на которой проживает преимущественно русскоязычное население.

Стоит отметить, что жителям Риги самим не нравилось столь вызывающее название улицы. Опросы общественного мнения показывали, что лишь четверть населения готова смириться с названием, прославляющим мятежного чеченского генерала. Однако до последнего времени с предложением переименовать улицу выступали лишь мелкие фракции Рижской городской думы.