На выставке вооружений Russian Expo Arms-2002 тяжело ранен человек
Общество, 09 июл 2002, 16:15
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На выставке вооружений Russian Expo Arms-2002 тяжело ранен человек
Несчастный случай произошел сегодня на выставке вооружений Russian Expo Arms-2002 в Нижнем Тагиле. При испытании зенитного комплекса С-300В был ранен мужчина.
Как сообщили РБК в оргкомитете выставки, мужчина получил открытый перелом правого предплечья, рваную рану живота и правой кисти.
Пострадавший является водителем начальника одного из цехов Уралвагонзавода. В момент ранения он находился в закрытой зоне полигона. Раненый был направлен в городскую больницу Нижнего Тагила. Сейчас раненый находится в реанимационном отделении, медики оценивают его состояние как "средней тяжести".