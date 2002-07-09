На выставке вооружений Russian Expo Arms-2002 тяжело ранен человек

Несчастный случай произошел сегодня на выставке вооружений Russian Expo Arms-2002 в Нижнем Тагиле. При испытании зенитного комплекса С-300В был ранен мужчина.

Как сообщили РБК в оргкомитете выставки, мужчина получил открытый перелом правого предплечья, рваную рану живота и правой кисти.

Пострадавший является водителем начальника одного из цехов Уралвагонзавода. В момент ранения он находился в закрытой зоне полигона. Раненый был направлен в городскую больницу Нижнего Тагила. Сейчас раненый находится в реанимационном отделении, медики оценивают его состояние как "средней тяжести".