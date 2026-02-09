 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«КП» раскрыла, как зафиксировали самоубийство Алии Галицкой в ИВС

Момент самоубийства Галицкой был снят камерой наблюдения в одиночке, где она находилась, факт суицида подтвержден, сообщил источник «КП». Галицкую нашли мертвой накануне этапирования в СИЗО на следующий день после ареста
Фото: Суды общей юрисдикции Московской области
Фото: Суды общей юрисдикции Московской области

Факт самоубийства Алии Галицкой подтвержден: момент, когда она наложила на себя руки, сняла камера видеонаблюдения в ее камере, пишет Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что Галицкая сидела в одиночной камере изолятора временного содержания. Там следователь должен был ее допросить, а затем отправить в СИЗО.

Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой
Общество
Алия Галицкая

Один из знакомых Галицкой сообщил Kp.ru, что та никогда не говорила о суициде. «Я бы даже сказал, что в целом она пребывала в довольно боевом настроении. Да, иногда она грустила. Не собиралась мириться с тем, что Александр Галицкий увез за границу их детей и не давал Алии с ними общаться. За девять месяцев она виделась с ними всего один раз», — сказал он.

Галицкую арестовали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — инвестора Александра Галицкого. Утром 7 февраля накануне этапирования в СИЗО ее нашли мертвой в одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России «Истринский». «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», — сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. Из-за этого она подала заявление в России, сообщало «РИА Новости». Впоследствии она встретилась с дочерьми в Швейцарии, но не смогла перевезти их в Россию, так как документы детей находятся у отца, сообщал ее адвокат Рубен Маркарьян.

Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
самоубийство изолятор Александр Галицкий
Сергей Галицкий фото
Сергей Галицкий
предприниматель
14 августа 1967 года
Материалы по теме
Адвокат Галицкого сообщила, что его брак с Алией признан недействительным
Общество
Меркачева сообщила о записке покончившей с собой Алии Галицкой
Общество
Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43