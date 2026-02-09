«КП» раскрыла, как зафиксировали самоубийство Алии Галицкой в ИВС
Факт самоубийства Алии Галицкой подтвержден: момент, когда она наложила на себя руки, сняла камера видеонаблюдения в ее камере, пишет Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что Галицкая сидела в одиночной камере изолятора временного содержания. Там следователь должен был ее допросить, а затем отправить в СИЗО.
Один из знакомых Галицкой сообщил Kp.ru, что та никогда не говорила о суициде. «Я бы даже сказал, что в целом она пребывала в довольно боевом настроении. Да, иногда она грустила. Не собиралась мириться с тем, что Александр Галицкий увез за границу их детей и не давал Алии с ними общаться. За девять месяцев она виделась с ними всего один раз», — сказал он.
Галицкую арестовали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — инвестора Александра Галицкого. Утром 7 февраля накануне этапирования в СИЗО ее нашли мертвой в одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России «Истринский». «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», — сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.
Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. Из-за этого она подала заявление в России, сообщало «РИА Новости». Впоследствии она встретилась с дочерьми в Швейцарии, но не смогла перевезти их в Россию, так как документы детей находятся у отца, сообщал ее адвокат Рубен Маркарьян.
Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка) из-за военной операции на Украине.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели