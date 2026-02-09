«КП» раскрыла, как зафиксировали самоубийство Алии Галицкой в ИВС

Момент самоубийства Галицкой был снят камерой наблюдения в одиночке, где она находилась, факт суицида подтвержден, сообщил источник «КП». Галицкую нашли мертвой накануне этапирования в СИЗО на следующий день после ареста

Фото: Суды общей юрисдикции Московской области

Факт самоубийства Алии Галицкой подтвержден: момент, когда она наложила на себя руки, сняла камера видеонаблюдения в ее камере, пишет Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что Галицкая сидела в одиночной камере изолятора временного содержания. Там следователь должен был ее допросить, а затем отправить в СИЗО.

Один из знакомых Галицкой сообщил Kp.ru, что та никогда не говорила о суициде. «Я бы даже сказал, что в целом она пребывала в довольно боевом настроении. Да, иногда она грустила. Не собиралась мириться с тем, что Александр Галицкий увез за границу их детей и не давал Алии с ними общаться. За девять месяцев она виделась с ними всего один раз», — сказал он.

Галицкую арестовали 6 февраля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа — инвестора Александра Галицкого. Утром 7 февраля накануне этапирования в СИЗО ее нашли мертвой в одной из камер изолятора временного содержания ОМВД России «Истринский». «В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа», — сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

От брака у них есть две дочери, обе имеют гражданство России и США. После развода Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая вместе с детьми жила в Московской области. Однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей не последовало. Из-за этого она подала заявление в России, сообщало «РИА Новости». Впоследствии она встретилась с дочерьми в Швейцарии, но не смогла перевезти их в Россию, так как документы детей находятся у отца, сообщал ее адвокат Рубен Маркарьян.