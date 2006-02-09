Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,56 EUR Нал. 70,64 69,63 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,08 +0,33 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9141,60 -278,40 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,72 -1,18% DJIA 25203,25 -0,52% Nasdaq 7602,25 +0,55% FTSE 7214,76 -0,13%
Центр Москвы к 2020г. освободят от пятиэтажек
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Центр Москвы к 2020г. освободят от пятиэтажек
Общество, 09 фев 2006, 14:14
0
Центр Москвы к 2020г. освободят от пятиэтажек
Центральный административный округ Москвы к 2020 году планируется освободить от типовых пятиэтажек. Как сообщает Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы, по поручению мэра столичным архитекторам дано задание скорректировать проекты планировок всех одиннадцати районов ЦАО столицы.

На эту работу архитекторам отведен один год, к началу 2007 года проекты планировок всех районов центра Москвы должны быть готовы.

В разрабатываемых проектах будут указаны адреса всех типовых пятиэтажек так называемых "несносимых серий", которые, тем не менее, пойдут под снос. К "несносимым сериям" относятся панельные пятиэтажные жилые дома серии 1-515, блочные - серии 1-510 и кирпичные - серий 1-511 и 1-447.

Также с этого года на территории округа начинается реализация программы комплексной реконструкции жилых районов. На первом этапе реконструкцию кварталов, застроенных пятиэтажками, планируется провести в Таганском, Красносельском районах и в Замоскворечье. Если проекты планировок будут утверждены правительством Москвы, "несносимые" пятиэтажки будут разобраны, а на их месте появятся современные жилые дома. Завершить эту работу планируется в 2010 году.

Следует отметить, что в ЦАО Москвы в 2006 году из ветхого жилья планируется переселить более 1 тысячи семей. Об этом сообщил префект округа Сергей Байдаков. По его словам, примерно 2,5 тысячи человек переедут в новые дома, причем 95% из них останутся в центре.

С. Байдаков напомнил, что в 2005 году из переехавших в новое жилье граждан в округе остались 83%, в том числе при отселении из пятиэтажек - 93%. Всего в 2005 году в Центральном административном округе было расселено 33 дома.

Теги: ЦАО , Байдаков
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
В ЦАО Москвы из ветхого жилья переселят более тысячи семей Общество
В.Яковлев: Проблему ветхого жилья можно решить лишь через 300 лет Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.