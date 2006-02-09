Центр Москвы к 2020г. освободят от пятиэтажек

Центральный административный округ Москвы к 2020 году планируется освободить от типовых пятиэтажек. Как сообщает Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы, по поручению мэра столичным архитекторам дано задание скорректировать проекты планировок всех одиннадцати районов ЦАО столицы.

На эту работу архитекторам отведен один год, к началу 2007 года проекты планировок всех районов центра Москвы должны быть готовы.

В разрабатываемых проектах будут указаны адреса всех типовых пятиэтажек так называемых "несносимых серий", которые, тем не менее, пойдут под снос. К "несносимым сериям" относятся панельные пятиэтажные жилые дома серии 1-515, блочные - серии 1-510 и кирпичные - серий 1-511 и 1-447.

Также с этого года на территории округа начинается реализация программы комплексной реконструкции жилых районов. На первом этапе реконструкцию кварталов, застроенных пятиэтажками, планируется провести в Таганском, Красносельском районах и в Замоскворечье. Если проекты планировок будут утверждены правительством Москвы, "несносимые" пятиэтажки будут разобраны, а на их месте появятся современные жилые дома. Завершить эту работу планируется в 2010 году.

Следует отметить, что в ЦАО Москвы в 2006 году из ветхого жилья планируется переселить более 1 тысячи семей. Об этом сообщил префект округа Сергей Байдаков. По его словам, примерно 2,5 тысячи человек переедут в новые дома, причем 95% из них останутся в центре.

С. Байдаков напомнил, что в 2005 году из переехавших в новое жилье граждан в округе остались 83%, в том числе при отселении из пятиэтажек - 93%. Всего в 2005 году в Центральном административном округе было расселено 33 дома.