Шеф британской контрразведки предупредил о готовящихся атаках «Аль-Каиды»

Гендиректор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил, что спецслужбам известно о готовящейся боевиками «Аль-Каиды» в Сирии серии атак на Запад, которые должны привести к массовым жертвам. В частности, крупные теракты планируются в Великобритании

Гендиректор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер (Фото: AP)

По словам Паркера, которого цитирует Би-би-си, в последнее время MI5 все чаще сталкивается с плохо подготовленными планами терактов, которые, однако, потенциально способны привести к большому количеству жертв. Паркер рассказал, что за последние три месяца в Великобритании было предотвращено три теракта.

Паркер отметил, что атаки террористов, скорее всего, будут нацелены на транспорт и достопримечательности. По данным контрразведки, которые привел Паркер, число британцев, которые за последнее время посетили Сирию, достигло 600 человек.

Паркер отметил, что спецслужбы делают все возможное для борьбы с боевиками. Вместе с тем он не исключил, что правоохранителям, возможно, не удастся предотвратить все опасности, исходящие от террористов.

В конце ноября 2014 года глава министерства внутренних дел Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия столкнулась с самой серьезной террористической угрозой со времен терактов «Аль-Каиды» против США 11 сентября 2001 года. Министр тогда заявила, что в рамках ужесточения мер безопасности будут аннулированы паспорта британцев, сражающихся за рубежом на стороне радикальных формирований. Вместе с тем будет ужесточен контроль за интернетом.

По данным британской полиции, за 2014 год было предотвращено 5 терактов, что в несколько раз больше, чем обычно в среднем за год.

В конце 2014 – начале 2015 годов произошло сразу несколько резонансных терактов, совершенных исламистами. В октябре в столице Канады Оттаве в результате нападения на почетный караул памяти жертвам Первой мировой войны у здания канадского парламента погиб один человек. Террористом оказался 32-летний уроженец провинции Квебек Мишель Зихаф-Бибо, недавно обратившийся в ислам. 15 декабря в Сиднее исламист Харон Монис захватил кафе – жертвами теракта стали три человека.

Наконец, 7 января в Париже на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo было совершено нападение, в результате которого погибли 12 человек, в основном – сотрудники издания. Charlie Hedbo ранее публиковал у себя карикатуры, высмеивающие ислам и пророка Мухаммеда, а незадолго до атаки на редакцию опубликовал карикатуру на лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.