В Петербурге задержали голого мужчину за проукранские лозунги

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

В центре Санкт-Петербурга был задержан голый мужчина, который обклеился украинской символикой и выкрикивал проукраинские лозунги, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники и издание «Мойка.78».

Вечером 7 августа на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта мужчина без одежды, обклеенный нацистской и украинской символикой, выкрикивал слова «свобода Курску».

Сотрудники полиции задержали нарушителя в ресторане «Вкусно — и точка» и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний менеджер по продажам в автосервисе. По данным «Мойки.78», на мужчину составлен протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Ему грозит административное наказание по ст. 20.3. КоАП. Максимальное наказание — арест на срок до пятнадцати суток или штраф до 2 тыс. руб.

В июле в пропаганде нацизма обвинили петербургский музей «Эрарта». Согласно материалам дела, 6 мая этого года на четвертом этаже в экспозиции музея была выставлена картина «Фестиваль», на которой «изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах». При этом под картиной была надпись красного цвета «Жыве Беларусь!»

Слоган «Жыве Беларусь!» («Да здравствует Беларусь!») в сочетании поднятием правой руки с распрямленной ладонью в Белоруссии включили в перечень нацистской символики и атрибутики в 2022 году. Этот лозунг активно использовали участники массовых протестов в Белоруссии в 2020 году из-за недовольства результатами президентских выборов.