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На заводе во Владимирской области произошел пожар площадью 6 тыс. кв. м

МЧС: во Владимирской области на предприятии по производству акриловых ванн начался пожар
В здании по производству акриловых ванн в поселке Гигант произошло возгорание. Меньше чем за час площадь пожара увеличилась с 1 тыс. кв м до 5,8 тыс. кв.м. Информации о пострадавших нет
Сотрудники МЧС на месте происшествия
Сотрудники МЧС на месте происшествия (Фото: mchs33 / Telegram)

Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар на предприятии по производству акриловых ванн. Об этом сообщает главное управление министерства по региону.

Информация о пожаре в здании, расположенном по адресу Ковровский район, поселок Гигант, ул. Первомайская, д. 2а, поступила в МЧС в 10:38 (совпадает с московским).

Меньше чем за час площадь пожара увеличилась с 1 тыс. кв м до 5,8 тыс. кв.м. В тушении пожара принимают участие 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

В ГУ МЧС добавили, что данных о погибших и пострадавших нет.

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Виктория Громова Виктория Громова
МЧС пожары производство Владимирская область
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