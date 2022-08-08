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Умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон

Сыгравшая с Джоном Траволтой актриса и певица Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет
Одним из самых главных достижений актрисы стала главная роль в мюзикле «Бриолин» в дуэте с Джоном Траволтой. Тираж записей ее песен, проданных во всем мире, превысил 100 млн
Оливия Ньютон-Джон
Оливия Ньютон-Джон (Фото: Roger Allston / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

В Калифорнии в возрасте 73 лет умерла знаменитая актриса и певица 1970-х, четырехкратный лауреат премии «Грэмми» Оливия Ньютон-Джон, сообщила ее семья в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Пик карьеры Ньютон-Джон пришелся на 1970-е годы.

«Оливия Ньютон-Джон (73 года) скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех, пожалуйста, уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время», — говорится в сообщении.

Она родилась в Великобритании 26 сентября 1948 года, но начала свою карьеру в Австралии, куда ее семья переехала в 1954 году.

Ньютон-Джон дебютировала как певица, успех ее первых записей позволил ей в 1975 году переехать в США. В 1978 году она исполнила главную роль в культовом мюзикле «Бриолин», где ее партнером стал Джон Траволта. Мюзикл стал самым кассовым фильмом 1978 года и превратился в «культурный феномен», пишет CNN.

Следующий мюзикл «Ксанаду» не стал столь популярным, но саундтрек из него пользовался большим успехом.

Как певица она также выпускала синглы и альбомы, всего в мире было продано свыше 100 млн записей Ньютон-Джон, она четырежды становилась лауреатом премии «Грэмми».

В 1992 году у актрисы диагностировали рак груди, она прошла курс лечения и стала одной из самых известных активисток по борьбе с раком. «Забавно, но теперь я известна больше как женщина, пережившая рак молочной железы, чем как артистка», — говорила она позже. Однако болезнь не покинула ее полностью. Рак возвращался дважды: в 2013 и 2017 годах, появились метастазы в позвоночнике.

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В 2000 году Оливии Ньютон-Джон была доверена честь открывать Олимпийские игры в Сиднее.

«Я люблю петь, это все, что я умею делать. Это все, что я когда-либо делала с 15 лет, так что это моя жизнь. Я очень благодарна за то, что я все еще могу это делать, и люди все еще приходят ко мне», — сказала она в интервью CNN в 2017 году.

В 2021 году Ньютон-Джон выпустила новый сингл «Window in the Wall» — дуэт, который она записала со своей дочерью Хлоей Латтанци. Музыкальное видео на песню заняло первое место в чарте поп-музыки iTunes в неделю своего выхода.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
актриса смерть Голливуд премия «Грэмми»
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