Умер дважды Герой СССР космонавт Анатолий Филипченко
В воскресенье, 7 августа, умер 94-летний участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, лауреат государственной премии СССР, летчик-космонавт Анатолий Филипченко, сообщает «Роскосмос».
«Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении. Место и время похорон не указаны.
Филипченко — военный летчик первого класса, летчик-испытатель третьего класса, космонавт второго класса, кандидат военных наук и почетный гражданин Калуги, Читы и Липецка, казахстанских городав Караганды и Аркалыка, украинских Сум, а также американского Хьюстона.
Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. В 1950 году окончил Чугуевское высшее авиационное училище с квалификацией «военный летчик», а в 1957-1961 годах учился на заочном отделении Краснознаменной Военно-воздушной академии. После двух лет обучения в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) Военно-воздушных сил в 1965 году получил назначение в отряд космонавтов.
В октябре 1969 года Филиппченко качестве командира «Союза-7» принял участие в первом в мире групповом полете трех космических кораблей вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. Миссия продлилась пять суток, в ней участвовали также корабли «Союз-6» и «Союз-8».
В декабре 1974 года в качестве командира корабля «Союз-16» Филипченко совершил второй космический полет продолжительностью шесть суток с бортинженером Николаем Рукавишниковым. Целью запуска было испытание новой модификации корабля «Союз» для программы ЭПАС (совместный полет американского «Аполлона» и советского «Союза-16», который состоялся в июле 1975 года). Филипченко также дублировал Алексея Леонова, который в итоге принял участие в советско-американской экспедиции.
С 1982 года Филипченко служил начальником первого управления Центра подготовки космонавтов, а в 1988-м был уволен в запас. Среди его наград две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, золотая медаль имени Константина Циолковского Академии наук СССР и медаль «За заслуги в освоении космоса».