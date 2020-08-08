Умер представитель Ленобласти при правительстве России
Скончался руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«Не стало нашего товарища, друга, замечательного человека Андрея Алексеевича Ковалева. Почти двадцать лет он работал с нами, в администрации Ленинградской области», — говорится в сообщении.
В правительстве Ленобласти не называют причину смерти Ковалева. По данным портала 47 News, в последние дни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Андрей Ковалев родился 3 ноября 1969 года в Ленинграде. После окончания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники и Санкт-Петербургского университета МВД десять лет отдал военной службе.
В 2002 году он стал помощником губернатора Ленинградской области, а с 2019 года занимал должность руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при федеральном правительстве.