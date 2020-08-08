Умер представитель Ленобласти при правительстве России

Андрей Ковалев проработал в администрации региона почти 20 лет. По данным СМИ, последние дни Ковалев находился в больнице и был подключен к аппарату ИВЛ

Андрей Ковалев (Фото: Правительство Ленинградской области)

Скончался руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Не стало нашего товарища, друга, замечательного человека Андрея Алексеевича Ковалева. Почти двадцать лет он работал с нами, в администрации Ленинградской области», — говорится в сообщении.

В правительстве Ленобласти не называют причину смерти Ковалева. По данным портала 47 News, в последние дни он находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Андрей Ковалев родился 3 ноября 1969 года в Ленинграде. После окончания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники и Санкт-Петербургского университета МВД десять лет отдал военной службе.

В 2002 году он стал помощником губернатора Ленинградской области, а с 2019 года занимал должность руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при федеральном правительстве.