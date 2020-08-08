В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19
В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом, сообщило AP.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство.
Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тестов на коронавирус.
По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.
«Отпуск — это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него», — заявил он.