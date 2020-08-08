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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19

В Италии за день выявили 552 заразившихся коронавирусом — такого высокого суточного прироста в ней не было с конца мая. По словам властей Венето, в области растет число тех, кто заразился COVID-19 во время отдыха в других странах
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом, сообщило AP.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

«Отпуск — это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него», — заявил он.

Режим ЧС из-за коронавируса в Италии продлили до середины октября
Общество
Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: уже в марте она по числу жертв коронавируса обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого страна долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе.

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21 июля глава Минздрава Италии Роберто Сперанца заявил, что Италия справилась с эпидемией коронавируса. По его словам, страна уже «вышла из бури», но еще не достигла «безопасного убежища». Последние месяцы борьбы с распространением COVID-19 Сперанца назвал самыми тяжелыми в истории Италии со времен Второй мировой войны и добавил, что говорить о полной победе над коронавирусом можно будет говорить лишь после появления вакцины.

С начала пандемии в Италии коронавирусом заразились 249,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По этому показателю страна занимает 16-е место в мире.

По числу смертей от COVID-19 Италия находится на шестом месте: жертвами коронавируса в стране стали 35,1 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США — 161,1 тыс.; второе и третье место занимают Бразилия (99,5 тыс.) и Мексика (50,5 тыс.) соответственно, следом за ними идут Великобритания (46,5 тыс.) и Индия (41,5 тыс.).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Италия, коронавирус
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