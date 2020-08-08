В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19

В Италии за день выявили 552 заразившихся коронавирусом — такого высокого суточного прироста в ней не было с конца мая. По словам властей Венето, в области растет число тех, кто заразился COVID-19 во время отдыха в других странах

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом, сообщило AP.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая заражения коронавирусом — такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая, отмечает агентство.

Чуть менее трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, который недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.

«Отпуск — это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже нескольких недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него», — заявил он.