Появилось видео задержания и вывоза экс-президента Киргизии из резиденции

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которому предъявлены различные обвинения, в частности в незаконном обогащении, вывезли из его резиденции в Бишкек на автомобиле

Видео: Kaktus Media

Момент вывоза экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева (возглавлял республику с 2011 по 2017 год) попал в объективы видеокамер. Кадры публикует местное издание Kaktus Media.

На них видно, как к воротам резиденции подъезжают два автомобиля: внедорожник и минивэн. Впереди машин бегут сотрудники спецслужб в касках и бронежилетах. Кто именно сидит в автомобилях, установить по видеокадрам не удается, однако Kaktus и местный телеканал «Апрель» утверждают, что в одном из автомобилей находится экс-президент страны.

«Апрель» также опубликовал видео с дороги, по которой в Бишкек едет кортеж, в одном из автомобилей которого находится Атамбаев.

Атамбаева задержали после повторного штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. На блокпостах между военными и сторонниками Атамбаева произошли стычки. По данным некоторых местных СМИ, это вынудило автомобили с задержанным экс-президентом развернуться и поехать в столицу республики по объездной дороге.